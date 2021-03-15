بالصور.. أطعمة تعزز صحتك للوقاية من كورونا

الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يظل جهازك المناعي في حالة جيدة خلال جائحة كورونا، ومن أفضل الطرق للحفاظ على صحتك هي الحفاظ على نظام غذائي غني.

وأوصت تيانا كاري، أخصائية التغذية المسجلة في جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث، ببعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك.

إليك بعض الأطعمة التي تعزز جهازك المناعي:

أولاً: الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي والفلفل الأحمر تساعدك في تعزيز صحة الأمعاء والجهاز التنفسي.

ثانياً: الفواكه الحمضية والفراولة والفلفل الأحمر والكيوي كلها غنية بفيتامين سي، الذي يساعد في تحفيز تكوين الأجسام المضادة.

ثالثاً: تناول المغذيات التي تعزز تحييد الجذور الحرة من خلال العمل كمضاد للأكسدة مثل الأطعمة الغنية بفيتامين E كالزيوت النباتية والمكسرات والبذور والأفوكادو.



رابعاًً : هناك العديد من الإنزيمات المعتمدة على الزنك في أجسامنا وقد ارتبط نقصها بالضعف المناعي. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك الفاصوليا والبذور والمكسرات واللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.







خامساً: تعتبر الأحماض الأمينية المحددة الموجودة في البروتين ضرورية لوظيفة الخلايا التائية، وهي الخلايا التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض. تحتوي اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والفول والمكسرات والبذور على الكثير من البروتين.

لقد ثبت أن هذه العناصر الغذائية تساعد جهاز المناعة لديك على العمل بكفاءة وفعالية أكبر، ولكن الإفراط في تناول الأشياء الجيدة يمكن أن يكون ضارًا. تناول هذه العناصر الغذائية باعتدال ولا تفرط في تناولها. ولمنع انتشار المرض، اغسل يديك كثيرًا.