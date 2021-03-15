تويتر يقيد مؤقتاً حسابات مستخدمي كلمة "ممفيس"

اعتذر موقع تويتر بعد تقييد حسابات المستخدمين الذين ذكروا كلمة "ممفيس" بشكل مؤقت.

وقال دعم تويتر في منشور مساء الأحد: "تم تقييد عدد من الحسابات التي غردت بكلمة ممفيس مؤقتاً بسبب خطأ".

وأضاف المنشور "لقد تم إصلاحه وتمت استعادة الحسابات الآن، نأسف لحدوث ذلك".

ولاحظ المشكلة قبل ساعات مشجعي فريق ممفيس جريزليس من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ومن المستخدمين الذين ذكروا اسم اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي.