دوز التونسية.. «قبلة» مخرجي السينما

ساسي جبيل (تونس)

تتميز مدينة دوز التونسية، بمناخ صحراوي حار وجاف، تمتزج فيها واحة النخيل الخضراء بلون الصحراء الشاسعة، والممتدة التي جعلها على مرّ العصور محطة عبور القوافل التجارية القادمة من المغرب والمشرق وأيضاً الرحالة والفاتحين. وأكد الباحث في التاريخ والتراث الدكتور فتحي عواوة، أن الباحثين اختلفوا في تحديد أصل اسم دوز، حيث بعضهم ادعى بأنّها بربريّة، والبعض الآخر قال إنها رومانية، وفي كلا الرأيين اتفقوا على معنى التسمية، مؤكدين أنها تعني «الربوة الخضراء».

وأكد محمد علي المرزوقي، باحث في المجال الثقافي، أن «منطقة دوز، جنوب غربي تونس (550 كلم عن العاصمة تونس)، اكتسبت في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد أن تحولت إلى قبلة لمخرجين سينمائيين عالميين صوروا فيها أفلامهم، ومنهم المخرج الإيطالي روبرتو بينيني صاحب شريط «النمر والثلج»، والمخرج الكندي كيم نغيبان صاحب فيلم «مدينة الظلال»، كما استخدمها المخرج الأميركي جورج لوكاس لتصوير لقطات من شريطه الضخم «حرب النجوم»، فضلاً عن قائمة طويلة أخرى من الأعمال السينمائية المتميزة، أبرزها مثل: «المريض الإنجليزي» للمخرج البريطاني أنتوني منغيلاو، و«العيش في الجنة»، و«السماء تحت الصحراء»، و«الوليمة».

وأشار إلى أن دوز توجد بها واحدة من أكبر واحات النخيل التي تجري من تحتها عيون المياه العذبة في تونس، مبرزاً أن الواحة تعد أكثر من 220 ألف نخلة، ينتج أغلبها دقلة النور، وهي من أجود أنواع التمور في العالم.