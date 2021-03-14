جزيرة ياس تحتفي بيوم الطفل

أبوظبي (الاتحاد)

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون البنفسجي احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس 2021.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع ذكرى إطلاق قانون «وديمة» في 15 مارس 2016، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال لضمان نشأتهم في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطورهم. وتضيء الجزيرة معالمها باللون البنفسجي بما في ذلك، عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، دعماً للتوجه الوطني في هذا الإطار، وتأكيداً على التزامها بتقديم وجهة ترفيهية آمنة للأطفال.