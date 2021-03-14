ما هو أفضل وقت في اليوم لتناول الفيتامينات؟

إذا كنت تتناول مكملات الفيتامينات والمعادن أملاً في تعزيز صحتك ، فربما تساءلت ، "ماهو أفضل وقت في اليوم لتناول الفيتامينات؟".

تعتمد الإجابة على نوع الفيتامينات أو المعادن التي تتناولها - وأيضاً ما إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة (تأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في تناول فيتامين أو مكمل غذائي).

يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة والفيتامينات الفردية القابلة للذوبان في الماء مثل مجموعة «B» في أي وقت ، مع أو بدون طعام ، لذا فإن تناولها مع بداية يومك في الصباح أمر جيد ويمكن أن يساعدك في التعود على تناولها بانتظام.

كما يمكنك تناول فيتامينات فردية قابلة للذوبان في الدهون مثل A و E مع الطعام ، مثل تناول العشاء ، لمساعدة جسمك على امتصاص الفيتامين وتجنب الغثيان الذي يمكن أن تسببه تلك الفيتامينات عند تناولها على معدة فارغة.

وإذا كنت تتناول أدوية الغدة الدرقية أو المضادات الحيوية ، فاسأل طبيبك أو الصيدلي عما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملاتك بعد ساعات قليلة من تناول الأدوية لتجنب أي تفاعلات.

وإذا كنت تتناول مكملات متعددة الفيتامينات ومكملات فردية ، مثل الكالسيوم ، فعليك أن تفصل بينها بضع ساعات حتى يتمكن جسمك من امتصاصها بالكامل.

هذا ما أشار إليه موقع “WebMD الذي أكد أنه من الضروري جداً التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج حقاً إلى تناول مكملات الفيتامينات أو المعادن.

والجدير بالذكر أنه لا دليل علمي يثبت أن هذه المنتجات تطيل عمر البالغين الذين يأخذونها ؛ في الواقع ، فإن تناول الكثير من الفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن يجعلك مريضاً جداً.

كما أن معظم البالغين لا يحتاجو إلى تناول المكملات إلا إذا كانوا يعانون من نقص في عنصر غذائي معين ، مثل الكالسيوم. وفي هذه الحالات ، يجب أن تحاول أولاً الحصول على المزيد من العناصر الغذائية من مصادر الغذاء. ولكن إذا كان ذلك صعباً ، كما هو الحال في حالة فيتامين (د) ، فقد يكون من المناسب تناول مكمل غذائي.

إذا اتفقت أنت وطبيبك على أنك ستستفيد من المكملات ، فإن معرفة الوقت الذي تتناول فيه مكملات الفيتامينات والمعادن الخاصة بك يمكن أن يساعدك على زيادة فعاليتها - وتجنب التفاعلات الخطيرة مع أي أدوية موصوفة تتناولها.