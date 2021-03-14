ياسر جلال يتورط مع شخصيات مهمة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يتعرض ياسر جلال للعديد من المشكلات والأزمات بسبب تصديه لقضايا شائكة، يتورط خلالها مع شخصيات مهمة.. وذلك ضمن شخصيته في مسلسل «الديب»، الذي يجسد خلاله شخصية محام، وانتهى من تصويره مؤخراً.

المسلسل من الأعمال القصيرة (8 حلقات)، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية. ويخوض ياسر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «ظل راجل»، ويجسد فيه شخصية معلم تربية رياضية في مدرسة حكومية، وبسبب ظروفه القاسية يعمل سائقاً على سيارة أجرة بعد انتهاء دوامه المدرسي. وتتصاعد الأحداث الدرامية ويتورط في جريمة تغير مجرى حياته. تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ويشاركه البطولة محمود عبد المغني ونرمين الفقي. وكان مسلسل «الفتوة» آخر أعمال ياسر الدرامية، عُرض في رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول مشاكل الحارة القديمة.