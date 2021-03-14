نسرين طافش تساند زوجها في أزماته

القاهرة (الاتحاد)

تقدم نسرين طافش في أحداث مسلسل «المداح»، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، شخصية زوجة بطل الأحداث التي تقف بجواره في أزماته ومشاكله الكثيرة التي يتعرض لها، وأكدت أن الشخصية تحتوي على الكثير من التفاصيل الإنسانية والنفسية التي تبرز إمكانياتها كممثلة، وأن هذا كان في مقدمة أسباب موافقتها على العمل .

وكشفت عن أن المخرج أحمد سمير فرج كان وراء ترشيحها لـ «المداح»، بعدما تعاونت معه في يناير من العام الماضي في مسلسل «النمر»، وأبدت سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع حمادة هلال، ووصفته بأنه قيمة فنية كبيرة، ودللت على كلامها بنجاح أعماله الفنية سواء التمثيلية أو الغنائية، وخصوصاً مسلسلاته التي عرضت في رمضان في السنوات الماضية، ومنها: «ابن أصول»، و«ولي العهد»، و«طاقة القدر»، و«قانون عمر».