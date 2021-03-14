اضطراب النوم يهدد صحة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

يشعر العديد من النساء بالغرابة والترنح بعد ليلة من النوم السيئ، وإذا لم تحصل المرأة على قسط كافٍ من النوم، فإن صحتها النفسية والجسدية تكون معرضة للخطر، حسبما ذكر موقع «Female First».

الهرمونات

يشمل جهاز الغدد الصماء جميع الغدد التي تصنع الهرمونات، والتي تشمل الغدة الدرقية والكظرية والنخامية والبنكرياس والمبايض في النساء.

وتصنع الغدد هرمون الاستروجين والبروجيسترون والهرمون اللوتيني، بما يؤثر على وزن المرأة ومزاجها وخصوبتها، كما أنها تصنع هرمون النمو وهرموني التحكم في الشهية الجريلين واللبتين، وتصنع هرمون الكورتيزول الذي يؤثر على جهاز المناعة.

وتقلل قلة النوم من قدرة الجسم على إفراز الهرمونات والحفاظ عليها، كما تلعب كمية ونوعية النوم دوراً في تنظيم الهرمونات.تزيد من استجابة الكورتيزول والأنسولين، كما أنه يتسبب في اختلال توازن الهرمونات الأخرى.

مزاج المرأة

على الرغم من أن النوم المتقطع نتيجة شائعة للشعور بالقلق واضطرابات المزاج، تشعر النساء اللائي ينمن بمعدل أربع إلى خمس ساعات في الليلة، بدلاً من سبع إلى ثماني ساعات بمزيد من الغضب والحزن والقلق، ويكن أكثر عرضة بنحو 10 مرات للإصابة بالاكتئاب، و17 مرة للإصابة باضطراب القلق.

التوتر

عندما تشعر بالتوتر الشديد المستمر، فإن جسمك يفرز الكورتيزول، هذا الهرمون يجعلك أكثر يقظة، وهو المسؤول عن غالبية حالات الأرق، ويسبب التوتر مشاكل في العلاقات، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل مرض السكري.

الحلول

قد تساعدك ممارسة أساليب تخفيف التوتر مثل تمارين التنفس، والتأمل على تقليل التوتر والنوم بشكل أفضل، ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي صحي ومغذ، وممارسة الرياضة كل يوم إلى نوم أفضل، واستبدلي الفراش غير المريح، وحوّلي غرفة نومك إلى واحة مظلمة وباردة وهادئة.