%100 زيادة حجوزات صالونات الشعر بإيطاليا

روما (د ب أ)

هرع الإيطاليون إلى صالونات الشعر والحدائق وشوارع التسوق المركزية قبل تطبيق إغلاق جديد، اعتباراً من اليوم على معظم أنحاء البلاد، للحد من إصابات كورونا.

وذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية نقلاً عن اتحاد تجارة التجزئة «كونفيسيرسينتي» أن صالونات تصفيف الشعر وصالات التجميل شهدت زيادة في الجوزات بنسبة 100%.

ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشمس الأشخاص للخروج للتنزه، واحتشد الكثير من الشباب دون كمامات في المتنزهات خلال الأيام الماضية، مما دفع الشرطة لتوقيع 1338 غرامة خلال يوم الجمعة الماضي.