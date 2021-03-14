"فيسبوك" تعلن عن مبادرة مشوقة

أعلنت شركة فيسبوك عن مبادرة جديدة تأمل أن تمنحها ميزة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو العامة لمستخدمي المنصة.

ويمثل تعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي لفهم ما يحدث في مقاطع الفيديو تماماً مثل الإنسان أحد أصعب التحديات وأكبر الاختراقات المحتملة – في عالم التعلم الآلي.

كما يعد الوصول إلى بيانات التدريب أحد أكبر المزايا التنافسية في الذكاء الاصطناعي. ومن خلال جمع هذا المورد من الملايين والملايين من المستخدمين، تمكن عمالقة التكنولوجيا من المضي قدماً في مجالات مختلفة.

آلات تتعلم مثل البشر

وبينما دربت فيسبوك نماذج الرؤية الآلية على مليارات الصور التي تم جمعها من إنستغرام، فإنها لم تعلن سابقاً عن مشاريع ذات طموح مماثل لفهم الفيديو.

وقالت فيسبوك إنه "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التي تغطي كل بلد تقريباً ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضاً مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".

إلى ذلك يعتبر المشروع، الذي يحمل عنوان التعلم من مقاطع الفيديو، جزء من جهود فيسبوك الأوسع نحو بناء آلات تتعلم مثل البشر. وتُستخدم نماذج التعلم الآلي الناتجة لإنشاء أنظمة جديدة للتوصية بالمحتوى وأدوات الإشراف، لكن يمكنها فعل المزيد في المستقبل. بحسب العربية

يشار إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فهم محتوى مقاطع الفيديو أن يمنح فيسبوك رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، مما يسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم في العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.