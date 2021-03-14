إقبال على «همفري يوجارت» بعد لقاء هاري وميجان

أحدث لقاء ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري مع أوبرا وينفري طفرة في مبيعات أحد المتاجر الأميركية المتخصص في الزبادي المجمد.

وتحدث دوقة ساسكس خلال مقابلتها التي شاهدها 17 مليون أميركي عن أول وظيفة لها وهي في سن الـ13 بمتجر همفري يوجارت Humphrey Yogart متجر الزبادي المجمد في لوس أنجلوس.

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وقال جريج روجرز الموظف السابق في «همفري يوجارت» والذي يعمل الآن كمسئول دعاية للمتجر، إن هناك «زيادة كبيرة في المبيعات هذا الأسبوع إذ كان الناس ينتظرون فتح المحل بعد بث المقابلة»، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وأضاف «رأينا 3 أضعاف عدد الأشخاص الذين يأتون خلال الأسبوع وأعتقد أن نهايته ستشهد عددا أكبر لأن المزيد من الناس لديهم الوقت للخروج والمجيء».

وسبق وتحدثت ماركل عن تجربتها بالمتجر حتى إنها قابلت نجمتها الشهيرة ياسمين بليث أثناء عملها بفرع «همفري يوجارت»عام 1994.

كما قال روجرز إن الزبائن، كانت مزيجا من العملاء القدامى الذين أعادوا اكتشاف المتجر بالإضافة لمحبي ماركل.

وكشف أن المتجر فكر في البداية في عمل نكهة تكريما لماركل والأمير هاري عندما انتشرت أخبار المقابلة لأول مرة وبالفعل بحثوا عن الأطعمة المفضلة للزوجين.

واكتشفوا أن ماركل تحت صنع كعكة الموز برقائق الشوكولاتة، بينما يحب الأمير هاري زبدة الفول السوداني والجيلي، لذلك قرروا الجمع بينهما.



