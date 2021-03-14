علماء يكتشفون كوكباً شبيهاً بالأرض

اكتشف علماء فلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية، فقد غلافه الجوي منذ مليارات السنين، لكنه حصل على غلاف جديد من خلال نشاط بركاني.



ويعتقد العلماء أن الكوكب "جي جي 1132 بي"، قد ظهر ككوكب غازي مثل المشتري وزحل، مع غلاف جوي كثيف من الهيدروجين.

وفقد الكوكب غلافه الجوي خلال أول مائة مليون عام من تشكله، وذلك بسبب الإشعاع المكثف لنجمه المضيف، الذي يدور حوله مرة كل 1.6 يوم.

وأعاد الكوكب تشكيل غلاف جوي جديد بسبب النشاط البركاني على سطحه، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.بحسب سكاي نيوز

واستخدم العلماء من وكالة ناسا وجامعة كامبريدج، تلسكوب هابل، ونماذج محاكاة، لاستكشاف كيفية فقدان الكوكب لغلافه الجوي ومن ثم استعادته.

ويتكون الغلاف الجوي الجديد من جزيئات الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين والميثان ويحتوي أيضا على ضباب الهباء الجوي.