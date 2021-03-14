ماما أنيسة تنفي شائعة وفاتها

نفت الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن كل ما تم ذكره عار عن الصحة تماماً.

وقالت أنيسة جعفر المعروفة باسم ماما أنيسة مطمئنة جمهورها ومحبيها: «أريد منكم وعلى لساني أن أعتذر لكل الناس في الكويت (كلهم على راسي) ولا أريد أن أسبب لهم أذية، وكثر الله ألف خيركم»، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

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تجدر الإشارة إلى أن ماما أنيسة، اشتهرت من خلال هذا الاسم في برامج الأطفال، كما لُقّبت بـ"حبيبة العرب"، "أم الكويتيين" و"أم الأجيال" وهي ترقد حالياً في المستشفى الأميري لتلقي العلاج بعد أن انتكست صحتها في الأيام القليلة الماضية.