أحمد حلمي ومنى زكي يكشفان سبب عدم تعاونهما فنياً

استغل الممثل المصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي عدم تعاونهما حتى الآن في عمل فني مشترك في فكرة إعلان ترويجي لأحد الهواتف الذكية، ليجيبا على تساؤل طالما شغل الجماهير المصرية والعربية: لماذا لا يسعيان لعمل فيلم ببطولتهما معا؟ إذ ظهرا في مشهد تمثيلي تتغير طبيعته مع تغير استخدام كاميرا الهاتف، وكتب حلمي معلقا: «عارفين ليه أنا ومنى ما عملناش فيلم مع بعض لحد دلوقتي»، ليجيب: «علشان في البيت احنا كل يوم في فيلم.. ولا إيه يا منى؟»، بدورها نشرت زكي الإعلان، وكتبت التعليق ذاته. يذكر أن الثنائي الفني تزوجا منذ نحو 20 عاماً، وأنجبا 3 أبناء: لي لي وسليم ويونس.