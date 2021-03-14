بالفيديو.. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح

تعرض المطرب المصري عمرو دياب لموقف محرج أثناء إحيائه حفلاً خاصاً بإحدى الشركات المصرية مساء الجمعة، بعدما سقط على المسرح أثناء الغناء.

وأطل "الهضبة" كما يلقبه جمهوره، في الحفل بـ"لوك" جديد بعدما ظهر بشعر أصفر. كما شاركته مطربة يونانية الغناء وقدما معاً أغنية "أهي أهي".

بالفيديو.. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح

وخلال اندماجه في تقديم الأغنيات الخاصة به، تعثرت قدم عمرو دياب ليسقط عليها، قبل أن يطمئن الجميع على حالته الصحية ويتابع الغناء.

ويبدو أن صغر حجم المسرح وتزاحم الجمهور من حول عمرو دياب، تسبب في انزلاق قدميه أثناء المشي على المسرح وهو ما تسبب في السقوط.

عمرو دياب سقط أثناء تقديمه أغنية "يا أنا يا لأ"، وبعد أن شعر بخوف الجمهور عليه، وهو ما ظهر في صياحهم، طمأنهم قائلاً: "عادي عادي"، ليتابع بعدها الغناء.