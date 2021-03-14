واقعة غريبة.. ولادة طفلة بشعر أبيض!

شهدت محافظة الأقصر المصرية واقعة غريبة حيث ولدت طفلة بخصلات شعر بيضاء في مقدمة الرأس.

وقال الدكتور حامد سيد أحمد استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الأقصر الدولي والذي أشرف على عملية الولادة، إن الطفلة ولدت صباح السبت واكتشف وجود خصلات شعر بيضاء في مقدمة رأسها،.

وأضاف أن الأمر يرجع لمتلازمة ناتجة عن زواج الأقارب حيث أن أم الطفلة وزوجها تربطهما صلة قرابة.

وكشف الدكتور حامد سيد أحمد الطبيب أن الأمر يؤثر على حاسة السمع عند الطفلة مستقبلا، وفقاً لموقع "العربية. نت".

وكان مستشفى أرمنت في محافظة الأقصر أيضا قد شهد في سبتمبر الماضي حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة.

وأكد الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن هذه الحالة لم تحدث من قبل، وأنها حالة نادرة، قد تحدث غالبا نتيجة تناول الأم أدوية معينة تؤدي بدورها إلى حدوث تشوهات للطفل، خاصة في بداية الحمل، حيث وُلد الطفل بتشققات جلدية تزداد مع حركته، ينتج عنها جروح البعض، منها ما أحدث قطعا في الرقبة يشبه حالة الذبح، مشيرا إلى أن الطفل لفظ أنفاسه عقب 24 ساعة فقط من ولادته.



