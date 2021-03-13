ملصقات دراما رمضان.. توقد شعلة المـارثون

سعيد ياسين (القاهرة)

بدأ أصحاب المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل يتنافسون في محاولة للفت الأنظار وجذب انتباه أكبر قطاع من الجمهور، من خلال طرح ملصقات دعائية وترويجية لأعمالهم، وتدشين بروموهات صغيرة تعتمد على التشويق والغموض والإثارة.

«الاختيار2»

لا يحتاج أصحاب «الاختيار2» إلى دعاية جديدة ومكثفة تكشف عن محتوى المسلسل الذي حقق جزأه الأول في رمضان الماضي نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً.

ومع بداية تصوير الجزء الجديد، الذي يتناول فصلاً من بطولات الجيش والشرطة المصرية، تم نشر صورة جمعت بطلي العمل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، والمؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي.

وقبل أيام تم الكشف عن ملصق العمل من خلال صورة بين كريم ومكي، وأكدت مصادر أنه سيتم قريباً طرح ملصقات أخرى تضم عدداً آخر من النجوم، خصوصاً وأن المسلسل يضم العشرات، ومنهم إياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم ومحمد فراج وأحمد شاكر عبداللطيف وأسماء أبواليزيد.

«نجيب زركش»

واكتفت أسرة مسلسل «نجيب زاهي زركش» بطرح ملصق وحيد، ضم صورة يحيى الفخراني، ظهر فيها وهو يضحك مرتدياً نظارة شمسية في سيارته، وبشكل يتناسب مع الأحداث التي تدور في إطار كوميدي. ويشارك في العمل هالة فاخر وأنوشكا ومحمد محمود وكريم فهمي ورنا رئيس وإسلام إبراهيم ورامز أمير، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

«القاهرة كابول»

وكشفت جهة إنتاج مسلسل «القاهرة كابول» عن الملصق الخاص به مؤخراً، من خلال صورة ضمت أبطاله طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع، وكتب منتجه تامر مرسي على الملصق: محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، وتخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة.

«موسى»

ورغم أن محمد رمضان حرص منذ بداية تصوير مسلسله «موسى» على نشر صور له من مشاهد العمل، يحمل فيها تمساحاً على النيل، أو يجلس أمام حصانه، إلا أن الشركة المنتجة طرحت أكثر من ملصق دعائي مقتصرة على رمضان بمفرده. ويضم المسلسل العديد من الممثلين، منهم رياض الخولي وسمية الخشاب وسيد رجب وعمرو عبدالجليل ومنذر رياحنة وصبري فواز ومحمد عز وعبير صبري وهبة مجدي.

«الطاووس»

وضم ملصق مسلسل «الطاووس» صورة لجمال سليمان التي ظهر فيها بلحية بيضاء كثيفة، وسميحة أيوب وسهر الصايغ اللتين تشاركانه البطولة، ويشارك فيه هالة فاخر وأحمد فؤاد سليم ونهال عنبر وهبة عبدالغني ورانيا محمود ياسين ومها نصار.

«هجمة مرتدة»

وبسبب امتداد التصوير لعامين تسربت بعض الصور من كواليس مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، وظهر الملصق الرسمي ويضم صورتين لأحمد عز وهند صبري.

«بين السما والأرض»

وخلافاً للملصقات الفردية والثنائية، طرحت أسرة «بين السما والأرض» ملصقاً ضم غالبية أبطال المسلسل، ومنهم هاني سلامة ودرة وأحمد بدير وسوسن بدر ومحمد لطفي ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد ثروت ونورهان.

«النمر»

وبعدما قام محمد إمام بطل مسلسل «النمر» بطرح ملصق منفرداً له من العمل، عاد وطرح على حسابه على موقع «انستجرام» صورة من الكواليس جمعته مع باقي الأبطال، وعلق عليها بقوله: رجالة «النمر»، جدع اللي هيطلع حي، رمضان 2021، توكلنا على الله. ويشارك في البطولة نرمين الفقي وهنا الزاهد وعمرو عبدالجليل وأحمد خالد صالح ومحمد رياض، وإخراج شيرين عادل.

«كوفيد 25»

وطرح يوسف الشريف ملصقاً له عبارة عن جزأين العلوي يضم صورته وعدداً من الطيور الجارحة تحوم حوله، والآخر وهو يرتدي قناعاً واقياً يتناسب مع دوره في المسلسل الذي يدور في إطار من الخيال العلمي، ويجسد فيه شخصية طبيب يترأس مجموعة لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.

ويشارك في البطولة أيتن عامر وأحمد صلاح حسني وأمير صلاح وصفاء الطوخي وراندا البحيري وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

«قصر النيل»

تجاوزت أسرة مسلسل «قصر النيل» لدينا الشربيني المشاكل الإنتاجية، وقام أكثر من فنان من المشاركين فيه بنشر صور لهم من العمل، ومنهم عمر السعيد الذي يجسد فيه شخصية مصور صحفي، واكتفت دينا بنشر صورة من كواليس المسلسل مع مخرجه خالد مرعي.

«وكل ما نفترق»

سبقت أسرة مسلسل «وكل ما نفترق» لريهام حجاج الجميع، ونشرت مقطع فيديو مدته دقيقة وربع، وجاء غامضاً ومناسباً للأحداث، حول شقيقتين توأم متناقضتين، ويشارك فيه رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وأحمد فهمي وأيتن عامر ومحمد الشرنوبي وإخراج كريم العدل.

من الكواليس

من المسلسلات التي حرص أصحابها على نشر ملصقات لها مبكراً، وخرجت صور من كواليسها «نسل الأغراب» لأحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي، وكذلك «اللي ملوش كبير» لياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي، و«المداح» لحمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وحنان سليمان، و«ظل راجل» لياسر جلال ونرمين الفقي ونور ومحمود عبدالمغني.