«حق اللعب» في حملة ترويجية للأطفال واليافعين

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الأطفال واليافعين على الاحتفال، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، التي تصادف 15 مارس كل عام، عبر مسابقة تفاعليّة حول «حق الطفل في اللعب».

وتأتي احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار «حق اللعب»، حيث تتطلع إلى أن يكون اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية اللعب كواحد من الاحتياجات الأساسية للأطفال، بما يحقق الالتزام بالبنود التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الطفل في دولة الإمارات (قانون وديمة).

وكشف المكتب الهدف من إطلاق المسابقة وآليات المشاركة فيها، إذ تأتي بهدف تشجيع الأطفال واليافعين والشباب في الإمارات على مشاركة فهمهم وتجربتهم في اللعب، وذلك عبر تصوير ونشر فيديوهات مبتكرة وإبداعية، حيث يستمر المكتب في استقبال المشاركات حتى 31 مارس، وخصص المكتب جوائز للفائزين في المسابقة، الذين سيتم اختيارهم وفق التزامهم بالشروط.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: إن حقوق الطفل متعددة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن إعطاء الطفل بعض حقوقه وحرمانه عن غيرها، واللعب واحد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل طفل، فاللعب يؤثر على نمو الطفل الجسدي والعاطفي والذهني، ويعزز من نشأته السليمة وهو أحد الآليات الأساسية لاكتساب الطفل المعارف والوعي بمحيطه والتعرف على مواهبه.

وتدشيناً لحملة التوعية بحق الأطفال في اللعب، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل فيديو ترويجياً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، يصور مجموعة من الأطفال في عدد من أبرز معالم الشارقة والأماكن المخصصة للأطفال في الإمارة، ويبرز أهمية اللعب ومشاركة أولياء الأمور والعائلة لدعم هذا الحق لأبنائهم.