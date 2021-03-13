حصة العمادي توظف الفن في خدمة البيئة

خولة علي (دبي)

تبحر ألوان حصة العمادي، فنانة تشكيلية، مع أمواج البحر الساحرة، الممتدة لتعانق الأفق، وبضربات فرشاتها الدقيقة، تبوح بعمق علاقتها مع البيئة، التي هي ملك لكل الكائنات الحية، فلا يجب العبث فيها، منطلقة من هاجس نشر التوعية البيئية في المجتمع وحماية الطبيعة البحرية من مخلفات شوهتها وسببت الكثير من الاضرار.

وتقول حصة العمادي: الفن لغة بصرية مهمة، تشترك فيها الشعوب قاطبة مع اختلاف ثقافاتهم ولغتهم، فهي تحمل في طياتها رسائل هادفة، في إبراز الجمال من حولنا، والتركيز أو التعريف ببعض القضايا التي قد تكون مغيبة، وفمن خلال الرسم الفنان يستدعي أفكاره المستوحاة من مشاهد حوله، لتتحول لنافذة فنية، نقيس على أثرها الكثير من الوقائع والأحداث من حولنا.

غواص في الأعماق

بذور الفن

وعن بدايتها في الرسم، أضافت: نجد الكثير من الفنانين وجدوا شغفهم بهذا العالم وهم صغار، بوهج الألوان الزاهية التي تأخذهم بعيداً إلى أرض الاحلام وعالم قوس قزح، هذا الخيال الطفولي هو بداية غرس بذور الفن في نفسي، ولكن هذا لا يعني أن الموهبة التي قد يمتلكها أي فرد من الممكن أن يتحول بها إلى فنان، فهناك الكثير من الفنانين كان الفن بالنسبة لهم اكتساب وليست موهبة، وأبدعوا فيها بشكل كبير، وما يجعلهم أن يحققوا هذا النجاح هو الاستمرار في الممارسة والتعلم.

الغوص ورحلة السكون والهدوء

ومن خلال فرشاتها تحاول أن تقدم رسالة للمجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، وذلك بإبراز جمالها وتنوعها، وإظهار أثر التلوث عليها، ففي رحلات الغوص كافة تحمل عدستها لتلتقط من خلالها مشاهد لأنواع مختلفة من الكائنات قد تصادفها في رحلة الغوص، وصوراً لتفاعل الغواصين في هذا العالم، الذي يتسم بالهدوء والسكينة.

والعمادي تتوجه إلى شاطئ البحر وثبت لوحتي الصماء، وتجهز ألوانها لتبدع في محاكاة حركة أمواج البحر، وإطلاق المخيلة في رحاب هذا الهدوء والسكينة من خلال رحلة استشفائية وفنية.

وتسعى العمادي إلى نشر الثقافة الفنية، بين فئات المجتمع، ولقد قدمت الكثير من الدورات التدريبية في تعلم مهارة الرسم، باستخدام الألوان الزيتية وتقنية الفحم، وقد وجدت في مقابل ذلك العديد من محبي تعلم الفن، الأمر الذي جعلها تسعى لفتح استديو فني خاص تقدم على منصته الكثير من المهارات الفنية.