منتدى القيادات الإعلامية الشابة بأبوظبي.. غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، فعاليات منتدى «القيادات الإعلامية الشابة» السنوي، عبر «زووم»، في 15 مارس الجاري، الساعة 5 مساءً باستضافة جلسة نقاشية، تحت عنوان: «أصوات إعلامية في الجائحة»، بمشاركة ريتشارد كويست، مذيع شبكة «سي إن إن» ومقدم «كويست مينس بيزنس»، وفيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز في المملكة العربية السعودية. وستتناول الجلسة دور الإعلام في مواجهة جائحة «كورونا» والتحديات والفرص.

وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، الالتزام المتجدد للمجموعة بالاستثمار في الشباب، وتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم الإبداعية، بالتعاون مع الشركاء التعليميين، معتبرةً أنّ برنامج القيادات الإعلامية الشابة في سنته الرابعة عشرة، يواصل السعي لإتاحة الفرص الواعدة لطلبة الإعلام.

وقال الدكتور محمود عنبتاوي، عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية: «إنَّ دعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، من خلال مهرجان أبوظبي، عبر دعوة نخبة من الصحفيين العالميين والبارزين موضع تقدير كبير».