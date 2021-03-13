باريمور مهووسة بالطبخ

القاهرة (الاتحاد)

كشفت النجمة الأميركية درو باريمور عن أنها تعمل حالياً على تأليف كتاب طبخ بمساعدة صديقتها الطاهية بيلار فالديز.

وتحدثت الممثلة، البالغة من العمر 46 عاماً، عن أنها أصبحت «مهووسة بالطعام» على مر السنين، وتحب اكتشاف أطباق جديدة، وتفكر في تجميع وصفاتها المفضلة في كتاب خاص بها.

وقالت درو، إن والدتها كانت تحب الجرانولا المقرمشة والخضراوات والأكل الصحي النظيف، حيث إنها اعتادت تلك الأطعمة، ومازالت تأكلها غالبية الوقت.

وذكر لموقع «Tulsa World» أن باريمور مهووسة بالطعام منذ العشرينات من عمرها، عندما بدأت السفر حول العالم، وتثقيف نفسها حول الطعام، واكتشاف الطهاة المفضلين لديها وتجربة مطاعم مختلفة، بما ألهمها البدء في الطهي في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرها.

وأشارت النجمة إلى أنها تمتلك خزانة في منزلها مخصصة لكتب الطبخ، التي تعتبرها مثل الكتب المدرسية حيث تقرأها من أولها لآخرها.