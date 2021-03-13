3 تمارين لإنقاص الوزن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الخبراء أن تمارين إنقاص الوزن ليست متشابهة، ويجب اختيار تمارين معينة وتحديد طعامك وسعراتك للوصول إلى أهدافك. وأوضح موقع «CNet» أن اختيار التمارين يجعلك تضمن الحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وحدد الخبراء من المدربين الرياضيين أفضل 3 تمارين تعمل على فقدان الوزن.

«الكارديو»

على الرغم من أن التمارين القلبية أو «الكارديو» مفيدة في رفع معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية، إلا أنها ليست أكثر التمارين فعالية التي يمكنك القيام بها، وتحتاج إلى إضافة بعض التمارين التي تبني عضلاتك، مثل تمارين القوة.

تدريبات القوة

تُعد تدريبات القوة، باستخدام وزن الجسم أو رفع الأثقال، أحد أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن، إذ إن رفع الأوزان يساعد على فقدان الدهون مع بناء العضلات، وهو ما يؤدي لرفع عملية التمثيل الغذائي.

وتحرق كتلة العضلات دهوناً أكثر، مما يعني أنك تحرق سعرات حرارية أكثر بجانب بناء المزيد من العضلات حتى أثناء النوم.

الحركات المركبة

يؤكد الخبراء أن أفضل التمارين لفقدان الوزن هي الحركات المركبة لكامل الجسم، والتي تكون عبارة عن تمرين متعدد النقاط مصمم لاستهداف مجموعات عضلية متعددة في وقت واحد.

ومن الأمور المهمة المزج بين الكارديو وحمل الأوزان والحركات المركبة إذا كنت ترغب في تغيير شكل جسمك، وتحسين كتلة العضلات، بما يؤدي إلى بناء كثافة العظام وتقوية نظام القلب والأوعية الدموية.