(كل الحكاية صورة)

هنا أقف أدعو إلى حقيقة الجدار أراقب تحركه

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حين تتكلل الجدران بالصور تكتب الحكاية، تستقبل فكرتك هامسة في أذنك ببضع كلمات، تقف بك أمام مسؤولية الكتابة وتدفع إلى الصمت في الصور باحثة عن وزن الصور والخيال، الصورة تختلف في نظراتها، صور الجدران لا تحتاج إلى أصباغ كوجوه الناس أو إلى يد تعالج الشقوق على صدرها، بل ما تحتاجه هو اكتشاف وجودها تحتاج إلى التكريم كحافز واستدراك للمواقف الجميلة، الحاضرة والغائبة المعنى في الإحساس ونظرتك وما تكتشفه.

كُل صورة حكاية..

هذا ما أذهب إليه كلما قررت قراءة كتاب أو الاستمتاع بالتلفاز أو استقبال الأصدقاء في «المستطيل الخاص، أقرر وأبدأ بالنظر إلى الصور، واختار لأبدأ بذكرياتي مع الأشخاص وزمن التقاط اللحظة الموثقة بيننا، أسرد حكاية الصورة بتشوق ولين ومحبة وارتباط عميق عاطفي، وما دار بيننا قبل التقاط الصورة والرابط القوي المتين بيننا، إلى الأعمق أذهب وإذا حمل خاطري شيءٌ تسامحت واتصلت لكي اعتذر، الصور العلاقات الحميمة بين الأشخاص تجمع بمودة الأنفس الأكثر قبولاً لبعض وعلاقة

كُل صورة وقت..

كلما ناظرت الصور حضرت مواقف إنسانية مملؤة بكل شيء حتى التوتر في الاختلاف أبتسم وأقول: هل ما زال الرأي نفسه بتلك الشدة التي كانت، أم أن السنين ابيضت في اللحية وأوقفت المشاحنات أكلم الصور وأقدر ضميرها الصامت المعتاد على العناد المعتاد على الإمساك بقناعاته، والتمسك بالرأي إلى الصورة إرباك ما بين ذكريات ونبش في حقيقية السيرة، الزمن استحضر أروع المواقف وأقواها في الصور القديمة، وكلما أهداني أخ وصديق صورة أمتلك سعادة خاصة بجانب سعادتي بالكتابة.

«نصوغ الكلمات

لأننا ضد قسوة الإهمال

والبشاعة وقسوة النظرات»

والصور طريقنا الوحيد الذي نستذكر به

الأيام التي لها الانفراد الخاص فينا حتى الاهتزاز في الصورة له معنى، فهي لحظة غمور العاطفة بالارتباك.

المسافة بين الصور..

أحياناً المسافات بين الصور وصال دون حواجز واللقطة المستدعاة متعة من القلب تخرج، أفعل وألصق الصور «شكل من أشكال الحب»، أجمع البعيدين في صورة وأقرب أذنهما من صوتي، الحياة تشد الخيط والروح تنهض

«عليّ أن أكون سعيداً

ألصقت فكرتي

وفعلت الصواب

باستخراج الحوار من الصور

تتغير الظروف

يحدث هذا فقط».