أداة جديدة تتيح لك المساعدة في تحديث "خرائط" جوجل

أعلنت شركة "جوجل" عن طريقة جديدة يمكنك من خلالها المساعدة في جعل الخرائط أكثر دقة، مما يجعلها أكثر فائدة لمستخدمي التطبيق.

وستطلق "جوجل" قريباً القدرة على الإبلاغ عن تغييرات الخريطة باستخدام أداة تحرير سطح المكتب.

وسيمكنك إضافة "الطرق المفقودة" في الخرائط، عن طريق اختيار زر "تعديل" في القائمة الجانبية.

وتتيح لك الأداة أيضاً تغيير اتجاه الطريق، وإعادة محاذاة الطرق غير الصحيحة وحذفها، بالإضافة إلى إعادة تسميتها إذا لم تعد المعلومات الموجودة في الخرائط دقيقة.

الأداة الجديدة ستسهّل إضافة الطرق المفقودة وإجراء التصحيحات، مثل إصلاح اسم الطريق أو اتجاهه، إذا كان الطريق باتجاه واحد على سبيل المثال وهناك خطأ في خرائط "جوجل" بهذا الشأن.

وقد يكون السماح لأي شخص بتعديل الخرائط أمراً محفوفاً بالمخاطر، لذا تعمل "جوجل" على فحص تحديثات الطريق قبل نشرها لمنع الأشخاص من إضافة معلومات خطأ.

وستتيح عملاقة التكنولوجيا هذه الميزة في 80 دولة خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أنه في الوقت الحالي، إذا أراد المستخدم إضافة "طريق مفقود"، عليه إضافة "دبوس" حيث يجب أن يكون الطريق وكتابة اسم الطريق وإرسال هذه المعلومات إلى "جوجل".