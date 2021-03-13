على خلفية مقابلة أوبرا.. ميجان تقاضي المذيع البريطاني مورغان

تقدمت ميجان ماركل دوقة ساسكس بشكوى رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا المعروفة اختصارا باسم "أوفكوم" ضد المذيع البريطاني بيرس مورغان.

وأكدت أوفكوم أنها تلقت الشكوى رسميا بخصوص تعليقات مقدم برنامج "غود مورنينغ بريتين"، على المقابلة التي أجرتها ماركل مع مقدمة البرامج الأميركية أوبرا وينفري.

وكان مورغان (55 عاماً) انسحب من البرنامج الذي يبث على محطة "آي.تي.في"، بعد أن صعّد انتقاداته لميجان في أعقاب مقابلتها مع وينفري.

وبعد استقالته، كتب في تغريدة على تويتر: "يوم الاثنين قلت إنني لم أصدق ميجان ماركل خلال مقابلتها مع أوبرا. وبعد وقت لإعادة النظر في هذا الرأي ما زلت لا أصدقها. إذا كنتم تصدقونها فلا بأس".

يذكر أن المقابلة التاريخية استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري، أدلى خلالها هاري وميجان بعدد من التصريحات.