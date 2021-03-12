سعاد الشامسي مهندسة «معدات هبوط الطائرة وإقلاعها»: طموحي أكبر من التحديات

لكبيرة التونسي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة المهندسة سعاد سلطان الشامسي أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية المرأة في الطيران فرع الشرق الأوسط.. أن تخصص هندسة الطيران مجال شيق جداً يتضمن دراسة العلوم الحديثة، وأن المرشح للعمل به يجب أن يمتلك الرغبة والشغف والإصرار والصبر والتحمل، لا سيما أن هذا المجال يتطلب قوة ذهنية وبدنية كبيرين، موضحة أن العنصر النسائي مازال قليلاً في مجال هندسة الطيران، لأن بعض الخريجات يرغبن في العمل المكتبي، وليس الميداني.

تعد سعاد الشامسي إحدى النساء الإماراتيات اللواتي نجحن في مسار مهني حافل بالمنجزات العلمية في مجال هندسة الطيران، مما أهلها لتبوء مناصب مرموقة على مستوى الدولة، منها، حيث تعمل حالياً كمهندسة طائرات متخصصة في معدات هبوط الطائرة وإقلاعها ومستشارة طيران وعضو مؤسس لجمعية المرأة في الطيران.

مساعدة

ونظراً للتحديات التي واجهتها، ورغبة منها في تقريب هذا الميدان للدارسين، ومن أجل تغيير نظرة المجتمع لمهندسة الطيران أعدت الشامسي خلال فترة «كورونا» أول بحث عن تأثير فيروس كورونا في قطاع الطيران لمساعدة الطالبات والطلاب المقبلين على دراسة المجال في هذه الفترة، وفي رسالة للفتاة بشكل عام، قالت إن من تمتلك الرغبة والشغف تسعى لتحقيق حلمها ولا تتراجع وتلتفت للكلام السلبي والمحبط.

سعاد الشامسي تحدت نفسها وتفوقت في مجال هندسة الطيران

الشامسي العضو في جمعية خريجين الإمارات في المملكة المتحدة، أوضحت أن هدفها فتح المجال أمام الفتيات لدراسة هذا التخصص وتشجيعهن على الانضمام إلى صناعة الطيران، وتمكينهن من هذا المجال ليكن عضوات فاعلات في هندسة الطيران سواء في الإمارات أو العالم العربي، حيث أكدت أن هذه الجمعية تهتم بالنساء في مجال الطيران وتفتح المجال للراغبات في دخول قطاع الطيران، لاسيما أن الجمعية تعمل على تمكين المرأة وتشجيعها، ومساندتها من خلال المؤتمرات والمحاضرات والدورات التدريبية، حيث تهدف إلى مساعدة النساء في هذا القطاع، لاسيما أن هذا المجال كان حكراً ولفترة طويلة على الرجال ولا تستطيع المرأة دخوله والنجاح فيه، مؤكدة أنها واجهت العديد من التحديات، تتعلق بساعات العمل الطويلة وطبيعة الوظيفة، لكن طموحي كان أكبر من الملاحظات المحبطة، وخضت هذه التجربة بنجاح وحققت فيها العديد من الإنجازات.

الجيل الجديد

وأسست الشامسي شركة استشارات تهتم بتمكين الجيل الجديد من شباب وشابات لخوض قطاعات مختلفة والقطاع الخاص كصناعة الطيران، كما تهدف الشركة لتوجيه الدورات التدريبية والمحاضرات في تطوير الذات وتنمية القدرات، كما شاركت في العديد من الندوات والمعارض عالمياً ومحلياً كمعرض دبي للطيران ومعرض الطيران الدولي في لندن وفرنسا ومتحدثة في العديد من الجامعات كجامعة الشارقة وجامعة زايد وكلية التقنية، وكرمت في عدة مناسبات.

الشامسي مهندسة طيران متخصصة في معدات هبوط الطائرة وإقلاعها وابتعثت للمملكة المتحدة لدراسة هندسة الطيران والفضاء، وحاصلة على دكتوراه في إدارة الطيران من الأكاديمية الأميركية للدراسات المتخصصة، كما تخرجت من جامعة كوفنتري مع درجة الماجستير في إدارة الطيران من المملكة المتحدة بالإضافة إلى درجة البكالريوس في إدارة هندسة الطيران من جامعة كوفنتري إلى جانب دبلوم عالي في هندسة الطيران من جامعة هارتفوردشاير في المملكة المتحدة.

تكريم

الشامسي حصلت على عدة جوائز، منها جائزة «شي بيزنس العالمية» والتي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021 التي تهدف إلى الإشادة ومكافأة وتشجيع السيدات والنساء العاملات في مجال الأعمال التجارية في الإمارات، حيث كان لهن أثرهن في مجال عملهن وفي المجتمع.

وانضمت إلى العديد من الشركات الرائدة العاملة في قطاع الطيران في المملكة المتحدة كشركة أي بي اس ون، أي ام اس، كانت واحدة من عدد قليل جداً من السيدات المتطوعات اللاتي ساعدن في مشروع الجامعة مشروع أوروبا تصميم وصنع طائرة من مقعدين شخصيين.

خبرة

ولمزيد من الخبرة، أكملت تدريبها في مجال هندسة الطائرات في شكرة ميسيير بوجاتي، هاني ويل، كونز، وايرباص وبوينغ، بالإضافة إلى أنها تابعت التدريب على القيادية التي تشمل إدارة ورشة عمل الناس، والأعمال التجارية، والمهارات الشخصية بطبيعة الحال، حل المشكلات وصنع القرار كما نالت شهادات تدريبية عملية وقيادية كشهادة شركة طيران الإمارات في التطوير القيادي، وشهادة معتمدة من شركة روز رويس في إعداد القادة، وانضمت الشامسي إلى شركة طيران الإمارات كأول مهندسة طائرات معتمدة، حيث أكدت أنها عملت كمسؤولة ورشة العجلات والفرامل ورشة عمل تلبي الطلبات المتزايدة لشركات الطيران سريعة الحركة والدينامكية، ثم انتقلت للعمل في نفس الشركة قسم الخدمات الفنية كمهندسة طيران لهياكل الطائرة مسؤولة عن طائرات ايرباص، حالياً تعمل كمدير أول ومستشار فني لمشروع مطار أبوظبي الجديد في شركة الاتحاد للطيران.