هيوين يحلم بدور جيمس بوند

أبوظبي (الاتحاد)

كشف الممثل الإسكتلندي سام هيوين عن أنه يحلم ببطولة فيلم يقوم فيه بدور شخصية «جيمس بوند»، مؤكداً على أنه سيكون سعيداً للغاية إذا أتيحت له الفرصة للمشاركة في الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة.

وكانت هناك تكهنات بأن نجم مسلسل الدراما البريطاني الأميركي ‹Outlander› هو الخليفة المحتمل لدانيال كريج، الذي من المنتظر أن يظهر لآخر مرة في شخصية الجاسوس في الفيلم الخامس والعشرين «لا وقت للموت No Time To Die» وأكد سام (البالغ من العمر 40 عاماً) أنه سينتهز الفرصة إذا جاءته، حيث أنه لا يعتقد بأن أي ممثل يرفضها، وإذا طُلب منه إجراء الاختبار، فسيكون سعيداً. وكشف موقع «SC News» عن أن سام قد أجرى اختبارا من قبل لأداء دور شخصية بوند إلا أنه تم اختيار كريج، حيث أكد على أنه حريص على أن يكون أول اسكتلندي يلعب دور بوند منذ أن أداها النجم الراحل شون كونري.