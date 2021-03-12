جومانة مراد.. تتأخر في الزواج

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك جومانة مراد في مسلسل «زي القمر»، الذي يتم تصويره حالياً، من حكايات منفصلة، تدور كل واحدة منها في خمس حلقات، وتتناول قضايا المرأة بعد سن الأربعين.

وقالت مراد لـ«الاتحاد» أنها تشارك في حكاية تحمل عنوان «هنفرح بيكي إمتى»، مع عباس أبو الحسن ومحمد أبو داوود ومها أبوعوف وألفت عمر، وتجسد جمانة فيها شخصية فتاة تتأخر في الزواج، ورغم تقدم العديد من العرسان المناسبين لها.

وأشارت إلى أنها تحمست للمسلسل بسبب الشخصية التي تجسدها واختلافها عما قدمته من قبل، بجانب عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهي تجربة جديدة عليها لم تخضها من قبل.

وكشفت مراد عن أنها تعود للسينما بعد غياب منذ شاركت في فيلم «الحفلة» العام 2011، حيث انتهت مؤخراً من تصوير دورها في فيلم «يوم 13» .