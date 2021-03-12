«بنات مسعود».. كوميديا اجتماعية في رمضان

تامر عبد الحميد (الفجيرة)

تدور كاميرا المخرج الإماراتي عمر إبراهيم حالياً في مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة لتصوير مشاهد المسلسل الإماراتي الخليجي «بنات مسعود»، المقرر عرضه ضمن الخارطة الدرامية الرمضانية 2021 على شاشة «الإمارات»، ويقدم قصة عائلية اجتماعية في قالب كوميدي، تولى كتابتها المؤلف يوسف إبراهيم، وتنتجه «أبوظبي للإعلام»، تحت إشراف «ظبيان للإنتاج الفني».

القصة

ويشارك في بطولة المسلسل جمال الردهان ومنصور الفيلي وخليل الرميثي وشيماء سبت وسلوى بخيت وخالد المظفر وخديجة سليمان، وتتناول قصته حول «مسعود» الذي يؤدي دوره جمال الردهان، رجل ستيني يدير معرضاً صغيراً للسيارات، وهو رجل توفت زوجته وتركت له أربع بنات، وقبل موتها سجل مسعود المعرض باسمها، التي بدورها سجلت المعرض باسم بناتها، وقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في المعرض، وبالتالي يخسر معرضه وتجارته، وهذا القرار يدخله دائماً في صراع مع بناته الأربع في إطار من كوميديا الموقف.

المسلسل يتناول قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية

«الاتحاد» زارت كواليس تصوير العمل في الفجيرة، حيث قال مخرج المسلسل عمر إبراهيم: «بنات مسعود» يخرج من نطاق الأعمال المكررة في الفكرة، فرغم أن قضايا الزواج والطلاق والعنوسة وصراع الميراث، التي يتناولها العمل طرحت سابقاً، لكن يأتي الاختلاف من ناحية الطرح، حيث تناولنا هذه القضايا بطريقة عصرية، من خلال حكاية اجتماعية في قالب كوميدي.

منافس قوي

وأوضح أن النص الذي كتبه شقيقه يوسف إبراهيم، وتعرف إلى التوليفة الغنية من النجوم في العمل، وكل ممثل له دوره المؤثر في الأحداث، إلى جانب الإنتاج الضخم، وعرضه على شاشة «الإمارات»، عناصر دفعته للعودة إلى إخراج الأعمال التلفزيونية، مؤكداً أن التصوير يسير بخطى ناجحة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

جمال الردهان في لقطة من العمل

عناصر النجاح

وعن مشاركته في بطولة المسلسل، قال الممثل الكويتي جمال الردهان: كل عناصر نجاح هذا العمل توافرت فيه، من نجوم ومخرج ومؤلف وإنتاج، ومنذ أن قرأت العمل شعرت أنه ستكون له بصمة خاصة في دراما رمضان 2021، لا سيما أنه يجتمع فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية المخضرمين والشباب، والنص المميز، بالإضافة إلى المخرج المبدع عمر إبراهيم الذي وجدته مخرجاً واعداً، ولديه رؤية احترافية، هذه العناصر جميعاً جعلتني أوافق على قبول دور الأب «مسعود» دون تردد، لنقدم للجمهور وجبة كوميدية اجتماعية.

تجربة مغايرة

ووصفت شيماء سبت تجربتها في «بنات مسعود» بالمغايرة عن أعمالها السابقة، وقالت: بمجرد أن عرضت علي فكرة العمل، وافقت رغم انشغالي بتصوير أعمال أخرى، لا سيما أنه مسلسل إماراتي خليجي، يتعاون في تنفيذه نخبة من صناع الدراما المحترفين، فمنذ بداية التصوير ويجمعنا روح الألفة والمحبة من أجل تنفيذ عمل يرقى بالمستوى، لافتة إلى أنها تلعب في المسلسل دور «رفيعة» الأخت الكبيرة التي توفت والدتها، ورغم محاولتها في أن تصلح العلاقة بين أخواتها الثلاثة ووالدهن «مسعود»، إلا أنها بعفويتها، تسبب لهن الكثير من المشكلات.

خليل الرميثي في دور «مارادونا»

مارادونا

وأكد الفنان خليل الرميثي أنه كان له الفخر أن يشارك في هذا العمل، الذي يقدم الكوميديا الخفيفة، ليرسم البسمة على وجوه المشاهدين، الذين هم بحاجة إلى مثل هذه الأعمال التي تبعث إليهم بالسعادة، كاشفاً عن أنه يلعب في المسلسل دور «سعيد مارادونا» شاب يعشق الرياضة وخصوصاً كرة القدم، ومتعلق منذ صغره بـ «مارادونا»، ولهذا السبب أطلق عليه أصدقاؤه هذا اللقب، ولديه العديد من المغامرات مع صديقه «مروان»، الذي يؤديه خالد المظفر، الذي تجمعهما الكثير من المشاهد والمقالب الكوميدية بسبب كرة القدم.

إرضاء الجمهور

أكد المنتج الإماراتي سلطان النيادي أنه يحاول من خلال شركته «ظبيان للإنتاج الفني» وفريقها الذي يترأسه سعيد السعدي، تنفيذ الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تنال رضى الجمهور، وقال: حققنا من خلال تعاوننا مع «أبوظبي للإعلام» عبر سنوات طويلة، إنتاج وعرض العديد من المسلسلات التي نالت انتشاراً ونجاحاً كبيرين، ونعود معاً هذا العام لإنتاج «بنات مسعود» لينضم إلى لائحة الأعمال المميزة التي تعرض على شاشة «الإمارات» في رمضان، فنحن نصبو دائماً لتقديم الأفضل من حيث الإخراج والنص والتمثيل.