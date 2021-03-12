6 أسرار للزواج الناجح

ترجمة : عزة يوسف

قدم موقع «Times of India» بعض الطرق لعلاقة زوجية ناجحة وسعيدة مدى الحياة، وقال إن الأزواج الذين عاشوا بسعادة لفترة طويلة، ليس لغزاً معقداً، بل ببساطة يكمن السر في الحب والتفاهم وتبني استراتيجيات محددة.

قواعد الشجار

إن طرح أخطاء الماضي لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع، لذلك، إذا كنتِ تتجادلين مع زوجك، ركزي على التعامل مع المشكلة الحالية التي تواجهكما، بدلاً من توجيه المحادثة في اتجاهات غير ضرورية.

المجاملات

تحمل كلمات التشجيع أو الإطراء البسيطة قوة كبيرة وتؤدي إلى تعزيز العلاقة الزوجية وتقويتها، حيث أن إخبار زوجتك أنها تبدو جميلة في ذلك الفستان يجعلها تشعر بالثقة في نفسها.. كما أن مدح قدرات زوجك عندما يواجه المشكلات في العمل يحفزه بالتأكيد على بذل الجهد وإثبات ذاته.

توقعات واقعية

لا يجب أن يتوقع طرف من شريك حياته أن يتصرف وفقاً لطريقته في جميع الأمور، وعليكما التحلي بمنظور حقيقي وواقعي لاسيما عندما يتعلق الأمر ببعض الأعمال المنزلية أو المهام الأساسية.

وعلى الزوجين أن يتوصلا إلى تسويات وتفاهمات فيما يتعلق بتلبية توقعات كل منهما، مع حسن الظن بالطرف الآخر وعدم وضعه دائماً تحت منظار الانتقاد وأن كل ما يؤديه واجب عليه.

رغبات الطرف الآخر

كثيراً ما تتعارض رغبات الزوجين خلال حياتهما معاً، ولكن إذا كان شريكك يتوق «على سبيل المثال» إلى الآيس كريم ولكنك تريدين الكعك، يمكنك التنازل في تلك المرة، لأن هناك دائماً مرة قادمة. إلا أنه يجب الحفاظ على التوازن في العلاقة، بحيث يأخذ شريكك أيضا رغباتك واحتياجاتك في الاعتبار.

الشريك أولاً

يجب أن يكون الزوج أو الزوجة أول من يعرف جميع الأحداث والأمور الجيدة أو السيئة التي يمر بها الطرف الآخر، وأن يكون له الأولوية دائماً، حيث يؤكد ذلك أهميته ومكانته لدى الطرف الآخر، ويجعل حياتهما أكثر سعادة.

عدم المبالغة

ليس من الضروري أن تأخذي الأمور على محمل الجد في كل مرة تتشاجرين فيها مع زوجك أو المبالغة في رد فعلك الغاضب، وإذا أساء إليكِ بطريقة ما، امنحِ نفسك بعض الوقت للتفكير وامنحيه فرصة للاعتذار وتقبليه دون تقليل من قيمته والتوقف عن إعادة فتح موضوعات تم التصالح بعدها، لمجرد هاجس أنها قد لا تكون انتهت.