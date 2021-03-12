كيف تقاوم الملل ؟

د. شريف عرفة

كثيراً ما ينتابنا هذا الشعور.. أثناء انتظار دورك قبل إنهاء معاملتك البنكية، أو مقابلة الطبيب، أو انتظار إضاءة إشارة المرور باللون الأخضر.. أو - بالطبع - أثناء فترات العزل المنزلي الطويلة.. إنه ذلك الشعور المزعج الذي نسعى جميعاً لتبديده بشتى السبل، رغم أنه شعور يومي يشكل جزءاً أصيلاً من تجربة الحياة ذاتها..

فمن منا لم يراوده الملل؟

تناولت كثير من الدراسات هذا الشعور وكيفية القضاء عليه.. وهو ما استعرضته إيميلي رينولدز في دورية «پي بي إس ريسيرش دايجست» ملخصة مجموعة من النصائح المفيدة في هذا الصدد.. والتي كان من بينها:

تجنب الهاتف في العمل

لو كنت تشعر بالملل أثناء العمل، فاللجوء لهاتفك خيار خاطئ تماماً. في دراسة لجوناس دورا وزملاؤه في جامعة رادبود، وجدوا أن الموظفين الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمقاومة الشعور بالملل، أصبحوا أكثر شعوراً بالملل.. والسبب؟ يرى الباحثون أن الهروب من العمل بنشاط ممتع محفز - كألعاب الهاتف أو مواقع التواصل - يبرز ويرسخ شعور الإنسان بالنفور من المهمة التي يراها مملة.. فحين يعود الموظف للعمل بعد ترك هاتفه، سيشعر بالملل مضاعفاً!

أضف إلى ذلك دراسة أخرى نشرت في دورية جمعية أبحاث المستهلك، وجدت أن إنتاجية الموظف تقل لمجرد وجود هاتفه في مجاله البصري، حتى إن كان مغلقاً! وهو ما دعا الباحثين للدعوة لتجنب الهاتف في العمل، والراحة بممارسة أي نشاط آخر.. حتى إن كان مجرد الشرود أو استرجاع ذكريات الماضي..

اقتحم قلاع الملل

أحياناً يفيد الهروب من الملل بممارسة نشاط مختلف.. مثل القراءة عند انتظار دورك في عيادة الطبيب، أو الاستماع للراديو إلى أن تفتح إشارة المرور.. لكن - كما عرفنا - هناك أنشطة لا تصلح معها هذه الاستراتيجية.. مثل العمل أو المذاكرة.. لأنك لا تنتظر انقضاء الوقت، بل إنهاء المهمة التي ينبغي عليك إنجازها!

في هذه الحالة، بدلاً من الهروب من الشيء الممل، تفاعل معه وأعد تقييمه وفهمه للتمكن من تجاوزه...

في دراسة لأولريك تين من جامعة كونستانز الألمانية، وزملاؤه، وجدوا أن الطلاب يقاومون الشعور بالملل بعدة طرق.. ففي فصل للرياضيات، راح بعض الطلاب يقنعون أنفسهم بأهمية الرياضيات ودورها وما يمكن أن تفيدهم هذه المعارف في المستقبل..

فوجد الباحثون أن هذه الاستراتيجية جعلتهم أقل شعوراً بالملل، على عكس الذين هربوا من الملل بنشاط آخر لا علاقة له بالموضوع.

بمعنى آخر، النشاط عديم المعنى والغاية والهدف هو نشاط ممل.. فلا تنظر للنشاط الذي تقوم به على هذا النحو.. عملك ليس عديم القيمة أو الغاية، بل له فائدة ينبغي استحضارها في ذهنك إذا ما راودك الملل..

أبدع وابتكر

مقاومة الملل هي وقود صناعة الترفيه، بهي ما يدفع الناس لاستهلاك الناس للأعمال الدرامية والأدب والموسيقى والفنون التشكيلية المختلفة.. كما أن الملل مفيد للمفكرين والمبدعين، إذ يدفعهم لمقاومته بالفضول والمعرفة والابتكار.. فالشخص الملول ديناميكي متحرك يريد عمل أشياء كثيرة.. وربما كان ملل الإنسان البدائي دافعاً للاكتشاف والابتكار، بدلاً من الجلوس دون عمل شيء.. وهو ما يعني أن الملل لعب دوراً كبيراً في بناء الحضارة الإنسانية ذاتها!

في تجربة شيقة، وجدت الباحثتان ساندي مان وريبيكا كادمان من جامعة سنترال لانكشاير، أن الأشخاص الذين يشعرون بالملل.. كان أداؤهم أفضل في المهام التي تتطلب الابتكار والإبداع! وهو اكتشاف مهم، لأنه يعني أن الانغماس في إبداعك ليس مجرد وسيلة للخروج من الملل فحسب، بل إن الملل نفسه سيؤدي إلى تعزيز إبداعك!

لذلك، حين تشعر بالملل.. حاول كتابة قصة أو قصيدة أو ترتيب أفكارك لإيجاد حلول مبتكرة لأي مشكلة تواجهك.. فهذا هو الوقت المناسب!