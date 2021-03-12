د. شريف عرفة يكتب: كيوت!

هل تعرف كلمة عربية يمكن اعتبارها ترجمة دقيقة لهذا اللفظ الإنجليزي.. كيوت؟ هو وصف للجمال البريء الذي يميز الأطفال الصغار، ويثير فيك شعوراً غريباً يدفعك لمداعبة الطفل أو إضحاكه.. وهو ما اعتبره العلماء شعوراً يستحق البحث والدراسة.

يقول عالم السلوك كونراد لورينز «الحائز على جائزة نوبل في الطب» أن هناك صفات شكلية معينة - أسماها «بيبي سكيما» - تميز أطفال البشر وبعض الحيوانات، والتي تحفز فينا هذا الشعور. صفات تتعلق بشكل الوجه، مثل اكتناز الخدين واتساع العينين وصغر حجم الفم - أو الخطم - وكثرة الاستدارات وانعدام الزوايا الحادة والمدببة.. لهذا تجد وجوه أطفال الحيوانات بريئة وظريفة أكثر من الحيوانات الناضجة مثلاً.. تأمل وجه بطة صغيرة أو باندا حديث الولادة، وسوف تلاحظ ما أقصد..

وكان لهذه الملاحظات تطبيقات عملية تدر مليارات الدولارات!

تأمل أي شخصية كارتونية ناجحة موجهة للصغار، وستجد فيها أغلب صفات «البيبي سكيما».. والتي تجلت - مثلاً - في تصميم شخصية مرسومة بخطوط شحيحة لا تزال تخلب لب الفتيات الصغيرات وتبيع ملايين المنتجات التي تحمل صورتها، هي شخصية «هالو كيتي» للفنانة اليابانية يوكو شيميزو.. التي تثير في أعماقك ذلك الشعور ببراعة.. ولو نظرت لشخصية «بطوط» أو «دونالد داك» الأصلية التي رسمها والت ديزني، لن تجدها جذابة لهذا الحد، لكن حين تطورت مع الزمن ليصبح المنقار أكثر استدارة والعيون أكثر اتساعاً، أصبح بطوط من أكثر شخصيات ديزني ظرفاً وقبولاً حول العالم.. هناك تعبير عامي يصف الطفل بأنه «أمّور» أي يشبه القمر، بخطوط مستديرة لا زوايا حادة.. ما يشي بأنه الطفل معدوم الحيلة بلا أنياب لا خطر منه، يحتاج تعاطفك ومساعدتك وحمايتك..

لهذا يقول علماء النفس التطوري إن الشعور الذي ينتابنا حين نرى طفلاً يحمل صفات «البيبي سكيما»، يدفع أمخاخنا لتحفيز سلوكيات الرعاية.. وجوه القطط تظهر هذه الصفات لهذا نربيها ونرعاها دون أن تقدم لنا شيئاً في المقابل كما تفعل الكلاب مثلاً.. وهذه الصفات تجعلك تربت على الطفل وتلاعبه وترعاه وتسعى لإرضائه.. لو رأيت رجلاً مشرداً بجوار القمامة، فقد تساعده.. لكن لو رأيت طفلاً تركه أحد وسط القمامة ستهب لاحتضانه ونجدته فوراً دون نقاش..

ولهذا - أيضاً - تطبيقات عملية مفيدة في حياتك أنت..

في إحدى التجارب النفسية لباحثين من جامعة هيروشيما، وجدوا أن المشاركين الذين تأملوا صور جراء وقطط صغيرة، أصبح أداؤهم أفضل عندما قاموا بمهمة تتطلب الكثير من التركيز، مقارنة بالذين شاهدوا صور كلاب وقطط كبيرة. والسبب؟ هو أن الصور التي تبرز البراءة الأطفال حفزت الأداء العقلي اللازم لسلوكيات الرعاية، بما فيها من زيادة القدرة على التركيز وتجنب الخطر!

أستفيد شخصياً من هذا الكلام بطرق عدة.. كمطالعة صور أطفالي قبل الانخراط في العمل، أو الاشتراك في صفحات السوشيال ميديا، التي تحمل منشوراتها فيديوهات لحيوانات صغيرة ظريفة تلعب، لموازنة المشاعر السلبية والأخبار السلبية التي تزخر بها هذه المواقع!