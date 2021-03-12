صور.. منزل ب «يورو واحد».. لا تضيع الفرصة

أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت بلدية إيطالية مبادرة تكاد تكون فريدة لجذب سكان إلى قرى ريفية رائعة باتت مهجورة.

تتمثل المبادرة في عرض منازل بسعر يورو واحد من أجل بث الحياة في القرى.

ونقل موقع «سي ان ان» عن باولو كاروسو، رئيس بلدية «زونجولي»، إحدى القرى التي تقدم منازل بأسعار منخفضة، «أنشأت فريق عمل خاص من المتطوعين الشباب الذين يساعدون المشترين، ويتواصلون مع شركات البناء الملائمة لإعادة التصميم».

وأضاف رئيس البلدية «الشفافية هي المفتاح ولكن يجب على الناس أن يأتوا ليروا بأنفسهم جمال المكان، ويتذوقوا الطعام الرائع ويتنفسوا الهواء النقي الصحي».

«زونجولي» هي قرية ريفية صغيرة في منطقة "كامبانيا" بالقرب من مدينة نابولي الشهيرة.

ويمكن للراغبين في اقتناء أحد المنازل معاينته عبر الإنترنت وبدء الإجراءات حتى قبل السفر إلى إيطاليا.

ويتعين على المشتري دفع 2000 يورو وديعة تأمين والالتزام بتجديد العقار. يجب أن تبدأ أعمال ترميم المنزل في غضون بضعة أشهر وإكمالها خلال ثلاث سنوات. بمجرد اكتمالها وإتمام سند الشراء، يتم رد الوديعة المالية.