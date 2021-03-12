قائد شرطة يخير المنتسبين بين اللقاح والاستقالة

خيّر قائد الشرطة في ماليزيا، اليوم الجمعة، المنتسبين بين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو الاستقالة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "برناما" عن المفتش العام عبد الحميد بادور قوله إن الضباط الذين يرفضون تلقي اللقاح "سيتعين عليهم الرحيل عن الشرطة".

وقال "مصدرنا المرجعي هو وزارة الصحة، وليس شامانا (كاهن) أو أي عالم منحرف"، لدى سؤاله عن تقارير تفيد بأن بعض ضباط الشرطة قالوا إنهم سيرفضون التطعيم.

وبدأت ماليزيا التطعيم ضد الفيروس في أواخر فبراير الماضي، ووزعت حتى أمس الخميس ما يقرب من 250 ألف جرعة، وفقا لوزير الصحة أدهم بابا.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد ارتفع بمقدار 3 ليصل إلى 1203.

وعقب الارتفاع في أعداد الحالات اليومية الجديدة أواخر العام، أعلنت ماليزيا حالة الطوارئ وفرضت إغلاقا ثانيا في يناير.