وفاة أحد أشهر ملوك جنوب أفريقيا

يحظى الملوك التقليديون في جمهورية جنوب أفريقيا، باعتراف دستوري ويؤدون دورا رمزيا قويا في أحيان كثيرة.

من أكثرهم شهرة الملك غودويل زويليتيني، ملك شعب الزولو الذي يقدر بحوالي 11 مليون شخص.

وقد أعلنت وفاة الملك غودويل زويليتيني، اليوم الجمعة، عن 72 عاما، على ما أعلن مكتبه بعد أسابيع في المستشفى بسبب مضاعفات متصلة أساسا بمرض السكري.

وقال مكتبه، في بيان "ببالغ الحزن أنعي للأمة وفاة صاحب الجلالة الملك"، مضيفا "صحة جلالته تدهورت بصورة مأسوية خلال وجوده في المستشفى وتوفي في ساعات الصباح الأولى".

ورغم عدم حيازته أي سلطة فعلية في جنوب أفريقيا حاليا، لكنه كان يتمتع بنفوذ على أكبر مجموعة إتنية في البلاد، ودوره يتركز على الجانب الروحي.

استمر حكم الملك نصف قرن.

كان زويليتيني، وهو مالك أراض شاسعة، قد اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971 بعد وفاة والده.