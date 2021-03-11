بيع عمل فني رقمي بالكامل بمبلغ خيالي

بيع عمل رقمي بالكامل للفنان الأميركي بيبل، الخميس، مقابل 69,3 مليون دولار أميركي في رقم قياسي يشهد على الثورة الحاصلة في هذا المجال.

ومع هذا العمل، الذي يحمل عنوان "إفريدايز: ذي فيرست 5000 دايز" وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة أنجزت يوميا على مدى خمسة آلاف يوم على التوالي، بات مايك وينكلمان وهو اسم بيبل الأصلي، بين الفنانين الثلاثة أصحاب الأعمال الأعلى ثمنا خلال حياتهم في العالم، بما يشمل كل الوسائط الفنية.

كذلك حُطّم رقم قياسي ثان إذ تابع حوالى 22 مليون مستخدم للإنترنت اللحظات الأخيرة من المزاد عبر موقع "دار كريستيز"، في أول حدث من نوعه تنظمه دار مزادات كبرى على عمل رقمي بالكامل.

ويجسد الرقم القياسي، المسجل الخميس، الأهمية المتزايدة لتقنية التوثيق الجديدة التي تستعين بتكنولوجيا "بلوك تشين" (سلسلة الكتل) المستخدمة في العملات الرقمية والتي تُقدّم على أنها الحل المثالي للاستغناء عن النسخ التي تشكل أحد العوائق أمام تطوير سوق الفن الرقمية.

وتتيح هذه التقنية طرح أعمال فنية، وأي سلعة أخرى يمكن تصورها عبر الإنترنت، من الألبومات الموسيقية إلى تغريدات لشخصيات، عن طريق أسلوب تشفير يُعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال (ان اف تي).

وتشمل هذه التسمية، التي بدأ استخدامها في 2017، كل قطعة رقمية يمكن توثيق هويتها وأصالتها والقدرة على تعقبها بصورة لا تحمل اللبس أو الطعن.

ومنذ حوالى ستة أشهر، دخلت رموز "ان اف تي" في قاموس عدد أكبر من مستخدمي الإنترنت، في ظل تزايد عدد الفنانين وهواة الجمع وأصحاب المشاريع الراغبين الإفادة من هذا المنحى.

في نهاية فبراير، بيع عمل آخر للفنان بيبل بعنوان "كروسرودز" بـ6,6 ملايين دولار عبر منصة "نيفتي غايتواي" المتخصصة في الأعمال الافتراضية. وتقاضى الفنان 10 % من هذا المبلغ، وهي النسبة المتعارف عليها عبر المنصات المتخصصة.

كما أن رسماً متحركاً له كان قد باعه نهاية أكتوبر في مقابل مبلغ رمزي بلغ دولارا واحدا، بيع أخيرا في مقابل 150 ألف دولار.

ويمكن شراء أكثرية السلع الرقمية المشفرة بنسق "ان اف تي" من خلال عملات رقمية، وهو ما حصل مع عمل بيبل الذي بيع الخميس.