60 ثانية صمت في اليابان في ذكرى «فوكوشيما»

هيسانوهاما (أ ف ب)

خيم الصمت على اليابان لمدة دقيقة، إحياءً للذكرى العاشرة لأسوأ كارثة طبيعية في ذاكرة البلاد، والمتمثلة في زلزال وتسونامي فوكوشيما وانصهار مفاعل نووي.

وساد الصمت أنحاء اليابان الساعة 14.46 بالتوقيت المحلي، وهي اللحظة التي ضرب فيها زلزال بقوة 9 درجات الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في 11 مارس 2011.

وحضر الإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو الحفل الذي أقيم في طوكيو لتأبين الضحايا، وشهدت المدن اليابانية وقفات وصلوات من أجل الذين قضوا في الكارثة.. فيما أطلق سكان محافظة مياجي بالونات اتخذت شكل «حمام أبيض» في السماء.