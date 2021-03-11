«برسيفرنس» يرسل أول تحليل لصخور المريخ

باريس (أ ف ب)

أرسلت أداة «سوبر كام» العلمية الملحقة بالروبوت الجوّال «برسيفرنس» العناصر التحليلية الأولى لصخور المريخ، بعد أن هبطت المركبة على سطحه قبل ثلاثة أسابيع.

وقال سيلفستر موريس أحد مصممي «سوبر كام»، خلال مؤتمر صحفي عبر «يوتيوب»: إن النتائج الأولى دليل على أن الكاميرا فائقة التطور «في حالة جيدة جداً».

وتولت العالمة في البعثة ناومي مردوخ تشغيل «أصوات تُسجَل للمرة الأولى على سطح المريخ، وتضمن التسجيل صوت ارتطام أشعة الليزر التي أطلقتها «سوبر كام» بصخور الكوكب الأحمر بهدف فحصها، وبدا كأنه صوت نقر.