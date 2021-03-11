إصابة ولية العهد السويدية وزوجها بكورونا

أعلن القصر الملكي في السويد، اليوم الخميس، دخول ولية العهد السويدية فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضاف بيان صادر عن القصر أن فيكتوريا (43 عاما) ودانيال (47 عاما) ظهرت عليهما أعراض إنفلونزا خفيفة لكنهما في حالة جيدة.

وخضع الزوجان لفحص، أمس الأربعاء، وعزلا نفسيهما عن طفليهما الأميرة إستل والأمير أوسكار.

وبدأ طبيب العائلة المالكة جهوده لتتبع سلسلة العدوى. وبسبب تلك العدوى، لم يتمكن الزوجان من حضور حفل تذكاري متلفز في كنيسة قصر «دروتنينجولم»، خارج العاصمة استوكهولم مباشرة، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة أول حالة سويدية بسبب الجائحة.

حضر القداس الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا.

وتم تطعيم الملك والملكة في وقت سابق من هذا العام.

وثبتت إصابة شقيق فيكتوريا، الأمير كارل فيليب، الرابع في ترتيب ولاية العرش، وزوجته الأميرة صوفيا، في أواخر نوفمبر الماضي.