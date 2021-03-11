رحيل مخترع «شريط الكاسيت» عن 94 عاماً

أبوظبي (الاتحاد) - توفي المهندس الهولندي لو أوتنز، مخترع «شريط الكاسيت» الذي أحدث ثورة كبيرة في مجال المحتوى السمعي.

وأعلنت عائلة المهندس، البالغ من العمر 94 عاما، وفاته في مسقط رأسه مدينة «دويزل» الهولندية نهاية الأسبوع الماضي. ولم تعط العائلة أي سبب للوفاة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسجل أول شريط صوتي في العالم، في العام 1963، بعد أن كانت وسيلة تسجيل الموسيقى هي الأسطوانات والجرامافون.

يعتقد أن 100 مليار شريط قد بيعت في العالم منذ هذا الاختراع.

كان أوتنز يعمل في قسم تطوير المنتجات بشركة «فيلبس»، في العام 1960، فحاول تطوير هذه التقنية. وفي 30 أغسطس 1963، عرض أوتنز (وكان عمره 37 عاما آنذاك)، شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة.

وتوصل أوتنز إلى اتفاق مع شركتي «فيلبس» و«سوني» لأجل تأمين حقوقه الفكرية.

كما ساهم الراحل في تطوير القرص المدمج، أو ما يعرف بالـ«سي دي»، خلال ثمانينيات القرن الماضي.