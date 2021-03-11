«مبدعو الإمارات التطوعـي».. تكاتف ومثابرة

خولة علي (دبي)

«مبدعو الإمارات التطوعي» في إمارة الشارقة، فريق شبابي تجمعه منظومة العمل القائم على التعاون والتكاتف والعطاء في سبيل خدمة المجتمع، وإبراز الوجه الحضاري للعلاقات الإنسانية. وهم يشاركون في تنظيم عدد من البرامج والفعاليات، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الأهداف النبيلة التي تصب في خدمة المجتمع، بما فيها الدعم النفسي وإرشادات تعنى بالحياة اليومية.

عن أهمية الارتقاء بالخدمات الاجتماعية تحدثت لـ «الاتحاد» رشا باحبيشي رئيس فريق «مبدعي الإمارات التطوعي»، مشيرة إلى أن التطوع قيمة إنسانية عالية ترتقي بها الشعوب من خلال استثمار الطاقات والجهود وتحويلها إلى عمل مثمر ومنتج. وذكرت أن الفريق الذي يتألف من 600 منتسب، تأسس في العام 2016 من شرائح مختلفة من المجتمع، بينهم البالغون والأطفال وأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن العدد في تزايد والمنتسبين يتنوعون في جنسياتهم وثقافاتهم ومهاراتهم ومستوياتهم الأكاديمية سواء كان المتطوعون من كبار السن أو الشباب وأيضاً الصغار. وأوضحت أن الفريق قادر على تقديم خدماته في عدة مجالات، بينها تقديم دورات تدريبية من قبل نخبة من المحاضرين، والتحضير للاستعراضات الفنية التي يقدمها قسم «المتطوع الصغير». وهو يضم الفئات العمرية ما دون الـ 18 عاماً لتشجيعها على العمل التطوعي وغرس مبادئ المساعدة الاجتماعية في نفوس صغار السن.

غرس العمل المجتمعي لدى الأطفال (من المصدر)

مسؤولية وطنية

وذكرت باحبيشي أن التطوع خطوة مهمة للدلالة على حيوية الأفراد وتفاعلهم وإيجابيتهم في التعاطي مع ما يحتاجه محيطهم. وقالت: نحن ننتمي إلى وطن قدم لنا الكثير، ومن واجبنا أن نسعى إلى رد جزء من ذلك كله بالعطاء والعمل والمثابرة، لافتة إلى أن للعمل التطوعي دوراً مهماً في منح الفرد القدرة على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه، واكتساب خبرات متنوعة في مجالات شتى من خلال وجوده ومشاركته وتفاعله مع الأحداث، مما ينمي الشعور بالانتماء. وهي خطوة للتعرف إلى الطاقات التي يمتلكها مع استثمار وقت الفراغ بما هو مفيد ونسجع علاقات اجتماعية.

رسائل هادفة

ومن ضمن البرامج التي يضعها «مبدعو الإمارات التطوعي» بث رسائل هادفة للمجتمع تحث الجميع من المواطنين والمقيمين على المشاركة في الأعمال التطوعية التي تهدف إلى إظهار مدى أهمية التطوع في المجتمع. وتعتبر باحبيشي أن العمل التطوعي ثقافة بدأت تزدهر وتنتشر بين الشباب بشكل ملحوظ، وهذا يعود إلى دعم القيادة الرشيدة وتشجيع حكومة الإمارات على العمل التطوعي وتكريم القائمين عليه، ما يحفز الأفراد على المشاركة المجتمعية، وتحقيق الاندماج التفاعلي التلقائي.

ثوابت

وأضاءت باحبيشي على الثوابت التي لا بد للمتطوع أن يتحلى بها، ومنها الاقتناع بالدور الذي يؤديه، الالتزام بالعمل المطلوب منه، احترام الآخرين، احترام قوانين العمل، الحفاظ على عادات وتقاليد الدولة، مراعاة القيم الدينية، عدم التفكير في الحصول على مقابل مادي، تنظيم الوقت، التعاون والتكافل والتواصل بين أطراف الفريق التطوعي، والالتزام بتجنب تضارب المصالح أو السعي إلى الربح.

تشجيع

وترى باحبيشي أن المتطوعين الجدد بحاجة إلى اهتمام وتوجيه حتى يكتسبوا مهارات فنون التواصل مع الآخرين، والعمل على تشجيعهم والتعرف إلى إمكانيات كل منهم لوضعه في المكان الملائم الذي يبرز فيه مواهبه. وأنه من الضروري الثناء على المتطوع كلما أحسن في أداء عمل ما، وتوجيهه بالشكل اللائق مع تقدير كل خدمة يقدمها.

منبر تفاعلي

تحقق منصات «مبدعو الإمارات التطوعي» على شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلاً بارزاً من قبل الجمهور، وقد تحولت إلى منبر ثقافي اجتماعي نفسي لتحفيز شرائح المجتمع على المشاركة في مختلف الفعاليات الهادفة والمناسبات الوطنية وسواها.