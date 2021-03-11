بشرى.. «معالي ماما»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود بشرى للسينما بعد غياب 4 سنوات، بفيلم «معالي ماما»، تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور، مع محمد جمعة، صلاح عبدالله، شيماء سيف، سامي مغاوري، وسليمان عيد.

وقالت بشرى لـ«الاتحاد» إن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المنتظر بدء تصويره خلال أيام، وأضافت أنها تتواجد على شاشة رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، حيث تجسد دور زوجة ضابط تواجه الكثير من الضغوط والمواقف الصعبة. واعتبرت بشرى أن مشاركتها في «الاختيار2» شرف وواجب وطني، حيث تكشف من خلال دورها التوتر والصعوبات التي تعيشها زوجات الضباط قلقاً على أزواجهن. وذكرت أنها تشارك في مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي يعرض أيضاً في رمضان، ويعتمد على حكايات متصلة منفصلة، تلعب البطولة في كل مرة فنانة مختلفة، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.