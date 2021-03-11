القهوة.. «أيقونة الصباح»

هناء الحمادي (أبوظبي)

اعتاد كثيرون تناول القهوة يومياً، وأصبحت مشروبهم المفضل في الصباح وأثناء العمل، ويحرص البعض على ارتشاف عدد من الفناجين على مدار اليوم، ولا يستريح إلا إذا تناول هذه الكمية، فهو يشعر أنها تعدّل له «المزاج»، وتوفر له نشاطاً عقلياً كبيراً لمواصلة العمل.

ووجد استطلاع، أجري على 2000 شخص، أن الذين يفضلون القهوة الباردة أو المثلجة، أكثر ميلاً إلى تفضيل الطقس المشمس، وأفلام الخيال العلمي، وذكر تقرير نشره موقع «Study Finds» أن الباحثين رجحوا أن يكون محبو القهوة الساخنة أكثر انفتاحاً، لكنهم يفضلون الطقس الغائم، ويستمتعون بالعروض الكوميدية، ويفضل الأشخاص ممن تجاوزت أعمارهم الخمسين، القهوة الساخنة، وحسب بعض الأقاويل في القهوة، يمكن أن يكشف برجك الفلكي عن تفضيلاتك في القهوة، فإذا كان ترابياً أو نارياً، فمن المحتمل أنك تميل إلى القهوة الساخنة أكثر من الباردة، وإذا كان برجك مائياً أو هوائياً، فإنك غالباً تميل أكثر إلى القهوة المثلجة.

كما وجد الاستطلاع أنه على الرغم من الاختلافات الشخصية، يتفق شاربو القهوة عالمياً على أنه يصعب الاستغناء عنها في الصباح، وقالوا إنهم يمكنهم التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وألعاب الفيديو، لكنهم لا يتخلون عن فنجان القهوة، استناداً إلى دراسات أثبت أن هناك الكثير من الفوائد العائدة على الجسم من شرب القهوة بكميات محددة، لكن في حال كان هناك إفراط في شربها، فإن تأثيرها سينعكس على صحة الجسم، وسوف يعاني الشخص، القلق، والاضطراب، وأحياناً «تسمم الكافيين».

وتتفاوت علاقة الناس بهذا المشروب الذي غالباً ما يشرب ساخناً، حيث يقول عيسى العوضي «صانع القهوة»: لا زلت أذكر الأيام التي كنت أعمل بها في بيت القهوة المختصة، عندما أتجه للمقهى في السادسة صباحاً لأبدأ يومي بتحضير أكواب الزبائن، قهوة لاتيه لهذا وأميريكانو لذاك، هذا يحب مشروبه زائد الحرارة، والآخر يضيف القليل من السكر، كل زبونٍ منهم يحاول طرد أو استقبال شعور ما من كوب القهوة، وبعضهم يطرد النوم من عينيه، وآخرون يحاولون استساغة فكرة بدء يومٍ جديد مليء بالعمل.

وأضافت مريم بن عامر، طالبة قانون في جامعة الإمارات: «تبدأ صباحات الجميع بإشراقة شمس، أو بمجرد المغادرة من السرير الدافئ، في حين أنّ شمسي لا تُشرق إلّا برائحة قهوتي الصباحية، التي ما إن داعبت رائحتها أنفي، أشرقت شمسي».

أما عاشقة القهوة سارة المرزوقي، فتجدها الأيقونة الخاصة بالصباح، حيث لا تشربها على عجل، وتقول عنها: القهوة هي أخت الوقت، ويجب أن تحتسى على مهل، فهي بالنسبة لي صوت المذاق والرائحة وذكريات استشعرها.