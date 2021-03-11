6 عوامل تؤثر في شخصية الأطفال

ترجمة: عزة يوسف

يتأثر الأطفال بشدة بالتجارب التي يتعرضون لها، وتتسبب الصدمات النفسية لهم في سن مبكرة في آثار سلبية تستمر معهم طوال العمر، وسط تحذيرات من تجاهل تلك السلوكيات.

الدعم العاطفي

يكون الأطفال بحاجة ماسة إلى الحب والاهتمام، وعلى عكس البالغين، لا يمكنهم إظهار مشاعر غير حقيقية، بل إنهم صادقون دائماً فيما يظهرونه. لذلك إذا انفتح الطفل على مشاعره وعبّر عن مشكلته، فلا تحرمه من الدعم العاطفي، حيث إن تجاهل ما يشعر به يؤدي إلى اختلال التوازن العاطفي لديه، ويخلق تجربة سلبية في ذهنه.

التشجيع

يريد كل طفل أن يحصل على الدعم والتشجيع من والديه، سواء في أوقات السعادة، أو في لحظات الحزن، ولكن إذا شعر بالاغتراب، أو بأنه منبوذ خلال الأوقات العصيبة، فإن ذلك يؤثر سلباً على صحته النفسية.

منحه الأولوية

ليس من الصحي إعطاء الأولوية لنفسك على طفلك دائماً، حيث إن التركيز على الذات يضر بنفسية طفلك، ويجعله يشعر بعدم أهميته.

لا تتركه وحده

هناك فرق كبير بين منح طفلك مساحة لممارسة شخصيته المستقلة، وتركه بمفرده ليدافع عن نفسه، ففي حين أن الأول هو وضع مثمر يساعد الطفل على النضج من خلال توجيهاتك، فإن الوضع الثاني من أشكال الهروب من مسؤولياتك، كما يجعل طفلك يشعر بأنه وحده، وغير مرغوب فيه.

رفض شخصيته

لكل طفل شخصية فريدة خاصة به، وبينما يجب على الوالد إعادة توجيه ابنه إلى المسار الصحيح، فإن فرض أفكارك ومعتقداتك عليه ورفض أفكاره أو السخرية منه، يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في شعوره بوجوده وتمتعه بشخصية قوية خاصة.

المقارنة والمنافسة

من أكثر السلوكيات التي تضر بنفسية الطفل، وضعه في مقارنة مستمرة مع غيره وجعله يشعر بضرورة التنافس باستمرار لإثبات أنه الأفضل.

وفي حين قد يدفعه ذلك إلى بذل مزيد من الجهد الفعال، إلا أنه يحرمه من تجارب طفولته.