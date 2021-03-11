«الحبار» يتمتع بالذكاء

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن «الحبار» يتمتع بالذكاء، وقال الباحثون في مختبر الأحياء البحرية: إنه اجتاز اختباراً بالطريقة نفسها التي حاول بها الأطفال مقاومة الوجبات الخفيفة.

وأظهر الحبار القدرة على الانتظار، حيث يقول مؤلفو الدراسة: إنها المرة الأولى التي يظهر فيها رابط بين ضبط النفس والذكاء في أنواع أخرى غير البشر والشمبانزي، وأوضحت المؤلفة الرئيسة للدراسة ألكسندرا شنيل أن الحبار تمكن من الانتظار للحصول على مكافأة أفضل، حيث التفت عن الطعام المقدم، وتحمل التأخير لمدة تصل إلى 50-130 ثانية، وهو ما يمكن مقارنته بما نراه في الفقاريات، مثل الشمبانزي والغربان والببغاوات.

وقال معدو الدراسة إن كيفية تطور الأنواع لتكون قادرة على تأخير الإشباع أمر غامض إلى حد ما، إذ يعتقد العلماء أن البشر تبنوا هذه السمة لتقوية الروابط الاجتماعية، مثل انتظار الزوجة حضور زوجها ليتناولا الطعام معاً. وأصيب الباحثون بالحيرة فيما يتعلق بحالة «الحبار»، لأنه لا يصنع أدوات وليس مخلوقاً اجتماعياً، وخلصوا إلى أن تأخير الإشباع، نتيجة لاضطراره التمويه للبقاء على قيد الحياة.