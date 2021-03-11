الكهوف.. أسرار الطبيعة

هناء الحمادي (أبوظبي)

سجل المغامرون أسماءهم في أعالي الجبال من خلال وصولهم إلى مناطق وعرة، واستكشاف كهوف غامضة، بعد تسلق الصخور الخطرة بعد تدريب كبير واتباع لوسائل وإرشادات السلامة.. لكن المتأمل لطبيعة الكهف الداخلية يقف مشدوهاً أمام منحوتات طبيعية بديعة تتباين بين البلورات و«الكريستالات» الكربونية والجبسية، إلى الهوابط التي تتدلى من سقف الكهف والصواعد التي تنشأ من أرضيتها، في تمازج فريد من إبداع الطبيعة، لتتيح الفرصة للمهتمين بدخول قلب الجبال لمشاهدة عالم نابض في قلب جبل أصم، كما أنها موضوع خصب للأبحاث العلمية والجيولوجية التي تتناول نشأة وتطوّر الكهوف منذ زمن بعيد.

هزاع الحبسي، له معرفة بأسرار وأغوار الكهوف الجبلية في الفجيرة ورأس الخيمة، حيث أمضي ما يقارب من 30 عاماً بالمناطق الجبلية، وبات اليوم من أكثر المغامرين شهرة في تنظم الرحلات الجبلية الوعرة، والسير بمسالك الأودية، فتارة نراه فارساً ومدرب فروسية، وتارة أخرى يحلق بأحلامه على طائرة شراعية، أو فارساً على صهوة حصانه، يصول ويجول بين الوديان ومرتفعات الجبال، يستكشف المناطق الساحرة، جواً وبراً وعبر الوديان.

ويقول: اكتشاف الكهوف وممارسة «الهايكنج» في الجبال، من هواياتي المفضلة، وضمن برنامج حياتي اليومية، مؤكداً أنه يعرف الكثير من الكهوف الجبلية بمختلف أنواعها ومسارتها، التي تكون في قمم الجبال، وتحتاج إلى الكثير من المهارة والخبرة لمعرفة الوصول إليها، فليس كل متسلق يعرف الوصول لها، لكن بما أنني من محبي البحث عن الكهوف، فقد اكتشفت كهوفاً ضخمةً داخل الجبال تضم نقوشاً متنوعة. ويضيف: توجد بالفجيرة الكهوف بمختلف أحجامها وتنوعها الجيولوجي مثل كهف «البعيبه»، الذي يتميز بالترسبات وكثرة الخفافيش والمغارات الصغيرة، كما يتميز بأنه موجود من زمن بعيد، وأيضاً «كهف وعب»، الذي يتميز بأنه يتميز بشكل مختلف، ويعد أجمل الكهوف التي تم اكتشافها، مضيفاً: تتسم الكهوف في الفجيرة بتباين أنواعها وأطوالها وأحجامها وتكويناتها الجغرافية، حيث تزخر المنطقة بالعديد من الكهوف ذات المقومات البيئية، التي كانت تمثل في الماضي البعيد، كنوزاً طبيعية تنفرد بخصائص وتكوينات نادرة، وتشكل جزءاً مهماً من حياة الناس.

سيدة الكهوف

ووجدت المغامرة الإماراتية رحاب الظنحاني، قائد «فريق الوشق الإماراتي» نفسها، في تتبع الكهوف والجبال وبين السهول والوديان، بحثاً عن اكتشاف المجهول والتعرف إلى الكثير من الأنواع التي تكثر في المناطق الشرقية.

وتقول: «خلال الصعود إلى الجبال، هناك الكثير من الكهوف، التي تتميز بمنحوتات طبيعية أو نقوش جدارية من إبداعات الطبيعة»، وتضيف: سخّرت سنوات حياتي لمعرفة الجزء الخفي من المناطق الجغرافية ببلادي، ونجحت خلال رحلاتي في اكتشاف عدد كبير من القلاع القديمة في منطقة «الخب» الواقعة بين الجبال الشاهقة بإمارة الفجيرة.

سعيد المعمري يكتشف أحد الكهوف (الصور من المصدر)

ورصدت الظنحاني معالم تاريخية عريقة ظلت شاهدة على حياة شعوبها، من أبرزها «كهف الخفافيش»، تلك المغارة الموجودة أسفل صخرة ضخمة ومربعة يمتد طولها إلى 72 متراً، وتتّسع إلى ما يقارب 50 شخصاً، وهو كهف منتصب بطريقة رأسية وموجود في قمة جبلية بالمنطقة، ويعرف أنه استخدم منذ 200 سنة ملجأ وقت الحروب ومكاناً لتخزين العتاد والذخيرة، كما عرف بكونه مسكناً لإحدى القبائل، التي كانت تعتمد كليّاً على الخفافيش، وعلى مجرى المياه العذبة، الذي يقع تحت الكهف، واستخدمه ساكنوه في عملية سقي المزارع.

وتضيف: استطعت خلال ترحالي اكتشاف العديد من المعلومات في مناطق الفجيرة ورأس الخيمة والعين والمناطق الحدودية المجاورة لساحل عُمان، واكتشفت أنماط حياة سكان بعض هذه المناطق المعزولة تماماً عن حياة المدن، خصوصاً المناطق الداخلية المغلقة مثل منطقة «وعظ صقر»، التي حافظ سكانها حتى اليوم على طرق عيشهم القديمة بين الجبال في رأس الخيمة، وفي منطقة الطويين جنوب مدينة الفجيرة، تم اكتشاف كهف جبلي ضخم يصل طوله إلى نحو 75 متراً.

وقالت الظنحاني: تم العثور على أحد الكهوف المهمة خلال رحلة اكتشاف المناطق الغريبة والمجهولة في ربوع الدولة، التي يقوم بها الفريق، وخلال رحلة البحث والاكتشاف التي قمنا بها في مناطق الطويين التابعة لإمارة الفجيرة، تم العثور على الكهف في منطقة «الميه الجبلية»، وعقب دخولنا تبين لنا أنه كان ملاذاً بشرياً منذ عقود، موضحة أنه بعد البحث والتحري تم التأكد من سكن إحدى القبائل لهذا الكهف منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أنه وجد على مقربة من الكهف بقايا ينبوع مائي، ممتد إلى عشرات الأمتار بشكل أشبه بالنهر المغطى بالصخور والأحجار، موضحة أن الاكتشاف يعد أحد الأدلة المؤكدة بأن الكهف الضخم كان سكناً مهيئاً لعدد من السكان الذين اعتمدوا على الينبوع في الشرب، كما أن جميع المؤشرات تبرهن على على وجود طعام للقبائل التي سكنت هذا الكهف، الذي يسكنه حالياً العقارب والخفافيش والحيوانات البرية.

وقالت: إن الفريق قام بتوثيق مساحة الكهف، وطوله وارتفاعه، كونه يعتبر من أكبر الكهوف الموجودة داخل دولة الإمارات.

اكتشاف الأسرار

المغامر سعيد المعمري، مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات، تستهويه مغامرات اكتشاف الكثير من الكهوف الجبلية في إمارة الفجيرة ورأس الخيمة، وله باع طويل في التوغل واكتشاف أسرار تلك الكهوف التي تتميز بها الإمارات، حيث اكتشف الكثير من تلك الكهوف، ويؤكد: الصعود إلى الكهوف ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى كثير من الخبرة والمهارة في تسلق الجبال والتي تشتهر معظمها بارتفاعها الشاهق، والذي يحتاج إلى بذل مزيد من المهارة في الصعود، والدخول إلى تلك الكهوف التي غالباً ما تكون ضيقة الفتحات.

الوهلة الأولى

قال سعيد المعمري: تتميز إمارة الفجيرة بالكثير من الكهوف التي تأتي بأشكال مختلفة، بمجرد النظر لها من الوهلة الأولى، حيث أول ما يصادفني في الدخول والتوغل في تلك المساحة الضيقة، الخالية من الإضاءة والنور، هي الخفافيش التي تتسارع بأجنحتها للطيران، لافتاً إلى أن أهم الكهوف التي زارها «كهف سرب الدود» الذي يقع في دبا الفجيرة، وهو أحد الكهوف الكبيرة والقديمة جداً، حيث كان سكناً ومأوى للأقدمين، ويحيط به من الخارج مجموعة بيوت قديمة، ويقع على جبل مرتفع وفي زاوية من الصعب رؤيتها، ويضيف: «يتميز الكهف بكبر الحجم وله مدخل صغير يكفي لدخول شخص واحد، وطول الكهف 180 متراً تقريباً وعرضة 390 متراً، وأيضاً «كهف سرب الراكبي» ويقع في قمة أحد الجبال المطلة على هذه الأودية، وهذا الكهف سمي بذلك نسبة لجبل ووادي الراكبي، ويتميز بكبر حجمه، ويوجد به فتحة بسقفه للتهوية، كما أن طول الكهف 180 متراً وعرضه 390 متراً.

توثيق مباشر

يوثق المغامرون عند الانطلاق لاكتشاف الكهوف الجبلية، تفاصيل الكهف، الذي تمت زيارته والتعرف على أدق تفاصيله من حيث التكوينات الجيولوجية والترسبات بتصويره «لايف»، حيث يمكن لمتابعي المغامرين مشاهدتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ترسبات صخرية

تستغرق الرحلة الجبلية لاكتشاف الكهوف مسافات طويلة، وتستمر الرحلة لعدة ساعات، حيث تمتاز بعضها بأشكال غريبة، خاصة فتحات الدخول للكهف والتي لا تسمح إلا بدخول شخص واحد، وبالطبع هناك كهوف كبيرة تمتاز بضخامة فتحاتها وجمالها الأخاذ عند الوصول إليها، نتيجة الترسبات الصخرية.