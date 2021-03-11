كلوي كارداشيان تعالج القلق بالرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، أن الرياضة تخفف التوتر والقلق، حيث إن تركيزها الرئيس لا ينصب على مقدار ما تفقده من وزن، بل تحب الشعور بالنشاط والحيوية، ومنحها القدرة على الجري وراء ابنتها طوال اليوم.

وأضافت أن أفضل شكل للرعاية الذاتية لها، يتمثل في ارتياد صالة الألعاب الرياضية، حيث يساعدها الشعور بالقوة والإنجاز على معالجة أي مشاكل تتعلق بصحتها النفسية.

وقالت كلوي، البالغة من العمر 36 عاماً، وفقاً لموقع «Celebretainment»، إن ممارسة التمارين الرياضية تمثل جزءاً كبيراً من حياتها، وتُصفي ذهنها.