ملحم زين على سطح «اللوفر أبوظبي»

تامر عبدالحميد (أبوظبي) «غني ع العالي» (Unplugged)، الذي يعرض على شاشة «أبوظبي» ضمن الدورة البرامجية الجديدة، تجربة مبتكرة تتحدى قيود أزمة «كورونا» وتنطلق خارج الحدود لتنقل المسارح والعروض الغنائية الحية إلى الأسطح المطلة على المدن العربية، وتسافر بالناس مع باقة من أجمل أغاني مشاهير الغناء الذين يؤدونها بشكل حي.

تقدم البرنامج ملك الحسيني، وتستضيف في كل حلقة مطرباً عربياً، حيث يتم تصوير الحلقات على الأسطح، مع عروض موسيقية بتوزيع جديد، وسط أجواء طبيعية تزينها إضاءة لافتة تتغير مع غروب الشمس، وتتخللها حكايات عن سيرة الفنان.

ملحم على سطح اللوفر

حل الفنان ملحم زين ضيفاً مساء اليوم، في حلقة من «غني ع العالي» في أبوظبي، وقدم عدداً من أغانيه فوق سطح متحف «اللوفر أبوظبي»، بينها «وراق الخريف»، «غيبي يا شمس»، «دلعونا»، «ضلي اضحكي» و«لهون وبس»، معبّراً عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج الذي وصفه بالمميز، خصوصاً أنه أول فنان عربي يغني على سطح «اللوفر أبوظبي».

موسيقى شبابية

كانت الحلقات الأولى من البرنامج استضافت عدداً من المطربين، صُورت حلقاتهم في دبي، وهم عبد الفتاح الجريني، شما حمدان وحلا الترك، وحققت الحلقات أصداء إيجابية نظراً للطريقة المبتكرة التي أظهرت النجوم في استوديوهات خارجية على الأسطح. وجميعهم قدموا عبر شاشة قناة «أبوظبي» موسيقى شبابية مختلفة، مع فرق تقدم الأغاني بتوزيع جديد، وتحمل الكثير من الأجواء الحماسية.

ووصف عبد الفتاح الجريني مشاركته في «غني ع العالي» بالمغايرة، مؤكداً أنها تجربة مليئة بالحماس أدى خلالها الأغاني التي يحبها جمهوره مع عزف جديد للفرقة الموسيقية.

ولفتت ملك الحسيني، إلى أن البرنامج الذي يصطحب المشاهدين في كل حلقة إلى سطح جديد في مدينة جديدة، يركز على الأجواء الطبيعية والعرض الأدائي للفنان، ولا يعتمد على التجهيزات الضخمة، وإنما على الإحساس العالي بالموسيقى.