متسولة تسرق 2500 دولار من «فاعل خير»

سعيد أحمد (الشارقة) - أراد فعل الخير لمتسولة، فسرقت من مركبته 2500 دولار أميركي دون أن يلاحظها. وتمكنت الأجهزة الأمنية في الشارقة من ضبطها، رغم عدم توفر معلومات كافية عنها، وتم إرجاع المبلغ بالكامل لصاحبه.

تعود تفاصيل القضية، إلى أن أحد الأشخاص من الجنسية العربية في الشارقة، أوقفته متسولة، وطلبت منه مبلغاً مالياً لشراء أدوية، ولم يكن لديه المبلغ في محفظته، وعرض عليها أن تذهب معه إلى أقرب صراف آلي، لكي يعطيها المبلغ.

أثناء قيامه بعملية السحب من جهاز الصراف، تذكر أنه يحمل داخل السيارة مبلغاً يقدر بحوالي 10 آلاف دولار أميركي، كان سيوصله لأحد الأشخاص. وعندما عاد إلى المتسولة، لم يجدها. وأخرج المبلغ، الذي كان يحتفظ به داخل السيارة، ووجده ناقصاً.

على الفور، توجه إلى مركز الشرطة، حيث قدم المعلومات البسيطة المتوفرة لديه عن المتسولة، ولم يكن يتوقع أن يجدها مرة أخرى. إلا أن قوة الأجهزة الأمنية في الشارقة وتمتعها بالخبرة والمهارة في التعامل مع هذه القضايا، مكنت بعد البحث، عنها خلال ساعات قليلة، من ضبطها، وإحضارها إلى المركز، وتسليم المبلغ لصاحبه.