الأمير وليام يرد على اتهامات شقيقه هاري

رد الأمير وليام، دوق كامبريدج، اليوم الخميس، على اتهامات شقيقه الأصغر هاري للعائلة البريطانية المالكة بالعنصرية.

وأكد الأمير وليام أن العائلة الملكية البريطانية «ليست عنصرية».

ورد الأمير وليام، خلال زيارة إلى مدرسة في شرق العاصمة لندن على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت العائلة المالكة عنصرية، قائلاً: «نحن لسنا أسرة عنصرية على الإطلاق».

الأمير وليام وزوجته كايت خلال زيارة مدرسة

يأتي هذا الرد في أعقاب الجدل الدائر إثر كشف شقيقه هاري عن أحاديث دارت في الأسرة بشأن لون بشرة «آرتشي» ابنه من زوجته الأميركية ميجان ماركل.

كانت ماركل قالت، في مقابلة أجرتها وزوجها هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، إن أحد أفراد العائلة تساءل عن لون بشرة ابنهما «آرتشي».

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الأمير وليام

وقال وليام إنه لم يتحدث مع هاري (36 عاماً) منذ بث المقابلة التي جرت معه ومع زوجته قبل ثلاثة أيام.

وتابع: «لم أتحدث معه، لكنني سأفعل».

وكان هاري قد قال، في المقابلة، إنه شعر أنه حبيس الحياة الملكية.